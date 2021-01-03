AtÄ±lay Canel: MaÃ§Ä±n hakkÄ± beraberlikti

SÃ¼per Lig'in 16. haftasÄ±nda Trabzonspor'a 2-1 yenilen Fatih KaragÃ¼mrÃ¼k'Ã¼n teknik sorumlusu AtÄ±lay Canel, maÃ§Ä±n hakkÄ±nÄ±n beraberlik olduÄŸunu sÃ¶yledi.Â

Canel, Vodafone Park'ta oynanan maÃ§tan sonra katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, puan kaybettikleri iÃ§in Ã¼zgÃ¼n olduklarÄ±nÄ± belirtti.Â

MaÃ§a puan veya puanlar almak iÃ§in Ã§Ä±ktÄ±klarÄ±nÄ± aktaran Canel, "Oyuna iyi baÅŸladÄ±k diye dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. OyuncularÄ±mÄ± verdikleri mÃ¼cadeleden dolayÄ± kutluyorum. Eksiklerimiz vardÄ±. Ä°kinci yarÄ±nÄ±n baÅŸÄ±nda gol yememiz ve Biglia'nÄ±n sakatlanÄ±p oyundan Ã§Ä±kmasÄ± planÄ±mÄ±zÄ± olduÄŸu gibi deÄŸiÅŸtirdi. GolÃ¼ yedikten sonra 1-1'e getirdik. KaÃ§Ä±rdÄ±ÄŸÄ±mÄ±z goller de var. MaÃ§Ä±n normal hakkÄ± bana gÃ¶re beraberlikti. Ä°kinci yediÄŸimiz golde orta hakem, yan hakem ve dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ hakem faulÃ¼ gÃ¶rmedi, VAR hakemleri gÃ¶rmedi." ifadelerini kullandÄ±.Â

KaragÃ¼mrÃ¼k'Ã¼n bu sezon iÃ§ saha maÃ§Ä±nÄ± 6 farklÄ± statta oynamasÄ±nÄ± yorumlayan Canel, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:

"Vefa StadÄ±'nda 1. Lig ve 3. Lig maÃ§larÄ± oynanÄ±yor ama ne hikmetse biz oynayamÄ±yoruz. Ä°stanbul'un Ã§eÅŸitli yerlerinde oynadÄ±k artÄ±k Ä°stanbul dÄ±ÅŸÄ± kaldÄ±. Åžu ana kadar bir tek BaÅŸakÅŸehir ve Galatasaray'Ä±n stadÄ±nda iÃ§ saha maÃ§Ä± yapmadÄ±k."

Fatih KaragÃ¼mrÃ¼k'ten hakem tepkisi

SÃ¼per Lig'in 16. haftasÄ±nda aÄŸÄ±rladÄ±ÄŸÄ± Trabzonspor'a 2-1 yenilen Fatih KaragÃ¼mrÃ¼k, hakem kararlarÄ±na tepki gÃ¶sterdi.Â

KulÃ¼bÃ¼n sosyal medya hesabÄ±ndan yapÄ±lan paylaÅŸÄ±mda, "Hava deÄŸil, insanlar karanlÄ±k!" ifadelerine yer verildi.