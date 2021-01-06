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06.01.2021 - 21:40 | | İsa Akar ANTALYA (İHA) -

Atılay Canel: “Sahaya çıktık yenildik”

Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, 3-1'lik Antalyaspor mağlubiyeti sonrası basın toplantısında tek bir cümle kurarak, “Bugün sahaya çıktık 3-1 yenildik, teşekkür ederiz” dedi.

Atılay Canel: “Sahaya çıktık yenildik”
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Süper Lig’in 17. haftasında Fatih Karagümrük 1-0 öne geçtiği karşılaşmada FT Antalyaspor’a 3-1 mağlup oldu.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Canel, tek cümle kurdu. Canel, ”Bugün sahaya çıktık, 3-1 yenildik, teşekkür ederiz” dedikten sonra basın toplantısını sonlandırdı.

Atılay Canel: “Sahaya çıktık yenildik”

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