Atlanta Hawks, Doğu Konferansı'nda 5. sıradan play-off'lara katılacak

NBA'e 5 maçla devam edildi. Atlanta Hawks, seyircisi önünde oynadığı Charlotte Hornets karşılaşmasını 103-76 kazanarak arka arkaya 4. galibiyetini elde etti.

Hawks'ta Dwight Howard 19 sayı, 12 ribaunt, Paul Millsap 10 sayı, 7 ribaunt ve kenardan oyuna giren Ersan İlyasova 10 sayı, 6 ribauntla oynadı.

Play-off şansını önceki maçlarda kaybeden Hornets'te Jeremy Lamb 21, Michael Kidd-Gilchrist, Briante Weber ve Treveon Graham 10'ar sayı attı.

Lakers, 2013'ten beri ilk kez 5 maçlık seri yaptı

Batı Konferansı'nın sondan 2. basamağındaki Los Angeles Lakers, ağırladığı New Orleans Pelicans'ı 108-96 yenerek galibiyet serisini 5 karşılaşmaya çıkardı.

2013'ten bu yana ilk defa üst üste 5 maç kazanan Lakers'ta, Metta World Peace 18, Brandon Ingram ve Jordan Clarkson 15'er sayı kaydetti.

NBA'de normal sezon, yarın oynanacak 14 maçla tamamlanacak.

Sonuçlar

Atlanta Hawks-Charlotte Hornets: 103-76

Minnesota Timberwolves-Oklahoma City Thunder: 98-100

Dallas Mavericks-Denver Nuggets: 91-109

Los Angeles Lakers-New Orleans Pelicans: 108-96

Sacramento Kings-Phoenix Suns: 129-104