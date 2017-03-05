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05.03.2017 - 12:40 | | AA

Atlanta Hawks, İspanyol oyun kurucu Jose Calderon'u kadrosuna kattı

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Atlanta Hawks, İspanyol oyun kurucu Jose Calderon'u renklerine bağladı.

Atlanta Hawks, İspanyol oyun kurucu Jose Calderon'u kadrosuna kattı
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Kulüpten yapılan açıklamada, NBA'de 12. sezonunu geçiren 35 yaşındaki Calderon ile anlaşma sağlandığı bildirildi. Tecrübeli basketbolcunun yeni takımında 13 numaralı formayı giyeceği belirtildi.

NBA'de Toronto Raptors, Detroit Pistons, Dallas Mavericks, New York Knicks ve Los Angeles Lakers formaları giyen Calderon, maç başına 9,7 sayı, 6,3 ribaunt, 2,6 asist ortalamaları yakaladı. Son olarak Golden State Warriors ile anlaşan Calderon'un sözleşmesi, Kevin Durant'in sakatlanması üzerine Matt Barnes'ın kadroya dahil edilmesiyle kısa süre sonra feshedilmişti.

Milli basketbolcu Ersan İlyasova'nın da forma giydiği Hawks, play-off mücadelesi verdiği Doğu Konferansı'nda 5. sırada bulunuyor.

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