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21.11.2020 - 23:03 | | AA

Atletico Madrid - Barcelona: 1-0

İspanya La Liga'da Atletico Madrid ile Barcelona karşı karşıya geldi. Müsabakayı Atletico Madrid 1-0 kazandı.

Atletico Madrid - Barcelona: 1-0
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İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 10. haftasında Atletico Madrid, sahasında oynadığı maçta Barcelona'yı 1-0 yendi. 

Atletico Madrid'e galibiyeti getiren golü, ilk yarıda uzatmaların oynandığı son dakikada Yannick Carrasco (Dk. 45 3) kaydetti. 

La Liga'da 2 maç eksiği olan Atletico Madrid puanını 20'ye çıkararak, lider Real Sociedad'ın ardından averajla 2'nci sıraya yükseldi. 

Barcelona ise 2 maç eksiğiyle 11 puanla 10'uncu sıraya düştü.

Atletico Madrid - Barcelona: 1-0

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