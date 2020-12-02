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02.12.2020 - 00:51 |

Atletico Madrid-Bayern Münih: 1-1

Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda namağlup zirvede yer alan Bayern Münih, 86'da Müller'in penaltıdan attığı golle Atletico Madrid'le 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla Alman devi puanını 13'e, İspanyol ekibi ise 6'ya yükseltti.

Atletico Madrid-Bayern Münih: 1-1
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Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda namağlup lider Bayern Münih, Atletico Madrid deplasmanında beraberliği zor kurtardı: 1-1.

Wanda Metropolitano Stadı'ndaki karşılaşmada ev sahibi Joao Felix'in golüyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. 86'da Thomas Müller'in penaltı golü Alman devine 1 puanı getirdi: 1-1.

Bu sonuçla gruptan çıkmayı önceden garantileyen Bayern Münih puanını 13'e, ikinci sıradaki Atletico ise 6'ya yükseltti. Diğer maçta Salzburg deplasmanda Lokomotiv Moskova'yı 3-1 yenerek puanını 4'e yükseltti.  

Son maçta 9 Aralık'ta Salzburg kendi evinde Atletico'yu konuk edecek. Bu karşılaşmanın ardından gruptan çıkacak ikinci takım belli olacak.

Atletico Madrid-Bayern Münih: 1-1

 

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