Atletico Madrid-Bayern Münih: 1-1

Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda namağlup lider Bayern Münih, Atletico Madrid deplasmanında beraberliği zor kurtardı: 1-1.

Wanda Metropolitano Stadı'ndaki karşılaşmada ev sahibi Joao Felix'in golüyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. 86'da Thomas Müller'in penaltı golü Alman devine 1 puanı getirdi: 1-1.



Bu sonuçla gruptan çıkmayı önceden garantileyen Bayern Münih puanını 13'e, ikinci sıradaki Atletico ise 6'ya yükseltti. Diğer maçta Salzburg deplasmanda Lokomotiv Moskova'yı 3-1 yenerek puanını 4'e yükseltti.

Son maçta 9 Aralık'ta Salzburg kendi evinde Atletico'yu konuk edecek. Bu karşılaşmanın ardından gruptan çıkacak ikinci takım belli olacak.