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20.02.2021 - 18:11 |

Atletico Madrid - Levante: 0-2

La Liga'da lider Atletico Madrid evinde Levante'yi konuk etti. Lider Atletico Madrid sahadan 2-0 mağlup ayrıldı ve önemli bir kayıp yaşadı. Atletico Madrid, Aralık 2019'dan sonra evinde ilk kez yenildi.

Atletico Madrid - Levante: 0-2
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La Liga'da lider Atletico Madrid, Levante'yi konuk etti. Levante maçı 2-0 kazandı.

Levante'nin golünü 30. dakikada Morales ve 90+5. dakikada Frutos attı. 

La Liga'da 23 maç sonunda Atletico Madrid 55 puanla zirvede yer aldı. Levante ise 31 puanla 8. sıraya yükseldi. Atletico Madrid, Aralık 2019'dan sonra evinde ilk kez yenildi.

 

Atletico Madrid - Levante: 0-2

 

 

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