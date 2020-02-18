Atletico Madrid-Liverpool maçı canlı bahisle Misli.com'da

Bu sezon skor anlamında son yılların en kötü Atletico Madrid’ini izliyoruz. La Liga’da çıktığı 24 maçta 25 gol atabilen Kırmızı Beyazlılarda Diego Costa’nın sakatlığı, Joao Felix’in beklentileri henüz karşılaşamamış olması ve Alvaro Morata’nın hücumda yetersiz kalması bu duruma neden olan etkenler. Yine de D Grubu’ndan çok zorlanmadan çıkmayı başaran ev sahibi ekibin en güvendiği kısım Diego Simeone’nin savunma futbolu.

Şampiyonlar Ligi’nin son sahibi Liverpool bu sene de kupanın favorisi. Her ne kadar Avrupa’nın 1 numaralı kupasını almış olsalar da Premier Lig’de 97 puana rağmen şampiyonluğun kaçması içlerinde yara olarak kaldı. Bu sezon 30 yıldır hasretini çektiklerini Premier Lig şampiyonluğuna odaklanan Kırmızılar şu ana kadar sergiledikleri muhteşem performansla şampiyonluğu neredeyse garantiledi. Bu nedenle Şampiyonlar Ligi’ne odaklanacak Klopp ve ekibi unvanı korumak için savaşacak

Atletico Madrid’de Diego Costa, Joao Felix ve Kieran Trippier’in sakatlığı sürüyor. Sakatlıktan kurtulan ve Valencia ile oynanan lig maçında süre alan Morata bu karşılaşmada kesin olarak oynayacak. Liverpool’da ise Xherdan Shaqiri ve Nathaniel Clyne henüz iyileşmezken Mane ve James Milner ise düzeldi ve forma giymeye hazır.

BU İSTATİSTİKLERE DİKKAT

- Atletico Madrid’in son 7 resmi maçının 5’inde karşılıklı gol olmazken bu 5 karşılaşmanın tamamı 2.5 gol altı tamamlandı.

- Liverpool bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı resmi maçlarda sadece 2 kez mağlup oldu.

- Liverpool’un Şampiyonlar Ligi E Grubu’nda çıktığı 6 maçın 4’ü 2-3 gol aralığında tamamlandı.

- Atletico Madrid’in D Grubu’nda çıktığı 6 maçın 4’ünde ise karşılıklı gol olmadı.

- Atletico Madrid’in önceki turda çıktığı tüm grup maçları ilk yarı 1.5 gol altı bitti.

MİSLİ.COM ÜYELERİ TARAF BAHSİ DİYOR!

Misli.com’dan canlı bahis ve tek maç seçenekleriyle oynayabileceğiniz karşılaşmayı kuponuna ekleyen üyelerimizin %44’ü Liverpool’un kazanacağını düşünüyor.

MİSLİ.COM EDİTÖRÜ BARIŞ SÜNTER’DEN ÖNEMLİ İPUÇLARI

Atletico Madrid rakibi kadar formda olmasa da sahasında da kolay mağlup edilebilecek bir takım değil. Liverpool’un da buradan alacağı bir beraberliğe hayır demeyeceğini düşünüyorum. Beraberlik ihtimali ve düşük bir skor bana göre ön planda. Taraf işine girmeden 2-3 gol bahsi alınır.