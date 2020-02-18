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HaberlerŞampiyonlar Ligi Haberleri Atletico Madrid-Liverpool(CANLI)
18.02.2020 - 22:29 |

Atletico Madrid-Liverpool(CANLI)

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Atletico Madrid ile Liverpool kozlarını paylaşıyor.

Atletico Madrid-Liverpool(CANLI)

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda heyecan başladı... Atletico Madrid ile Liverpool rövanş öncesi avantaj elde etmek için karşı karşıya geliyor.

Bu maçı Skorer'den canlı olarak takip edebilirsiniz...

Atletico Madrid-Liverpool(CANLI)

İKİ TAKIMIN 11'İ

Atletico Madrid: Oblak, Vrsaljko, Felipe, Savic, Lodi, Saul, Thomas, Koke, Lemar, Correa, Morata

Liverpool: Alisson, Gomez, Van Dijk, Robertson, Alaxander-Arnold, Fabinho, Wijnaldum, Henderson, Salah, Mane, Firmino

Atletico Madrid-Liverpool(CANLI)

 

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