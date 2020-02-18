18.02.2020 - 22:29 |
Atletico Madrid-Liverpool(CANLI)
Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Atletico Madrid ile Liverpool kozlarını paylaşıyor.
Şampiyonlar Ligi son 16 turunda heyecan başladı... Atletico Madrid ile Liverpool rövanş öncesi avantaj elde etmek için karşı karşıya geliyor.
Bu maçı Skorer'den canlı olarak takip edebilirsiniz...
İKİ TAKIMIN 11'İ
Atletico Madrid: Oblak, Vrsaljko, Felipe, Savic, Lodi, Saul, Thomas, Koke, Lemar, Correa, Morata
Liverpool: Alisson, Gomez, Van Dijk, Robertson, Alaxander-Arnold, Fabinho, Wijnaldum, Henderson, Salah, Mane, Firmino