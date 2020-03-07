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07.03.2020 - 17:48 |

Atletico Madrid - Sevilla: 2-2

La Liga'nın 27. hafta mücadelesinde Atletico Madrid ile Sevilla karşı karşıya geldi. İspanya'nın iki güçlü ekibinin mücadelesi 2-2'lik beraberlikle tamamlandı.

Atletico Madrid - Sevilla: 2-2

İspanya Futbol Ligi La Liga'nın 27. haftasında Atletico Madrid, güçlü rakibi Sevilla'yı konuk etti. Wanda Metropolitano Stadı'nda oynanan mücadele 2-2 beraberlikle son erdi.

Atletico Madrid'de golleri 32. dakikada penaltıdan Morata ve 36. dakikada Felix kaydetti. Sevilla'da ise golleri 19. dakikada L. de Jong ve 43. dakiakda penaltıdan L. Ocampos attı.

Bu sonuçla Madrid temsilcisi, 45 puanla 5. sırada yer aldı.  Sevilla ise 47 puanla 3. durumda bulunuyor.

 

 İLK 11'LER

Atletico Madrid: Oblak, Trippier, Savic, Felipe, Hermoso, Correa, Saul, Llorente, Koke, Joao Felix, Morata

Sevilla: Vaclik, Navas, Carlos, Kounde, Reguilon, Gudelj, Banega, Jordan, Ocampos, Suso, De Jong

Atletico Madrid - Sevilla: 2-2

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