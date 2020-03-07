07.03.2020 - 17:48 |
Atletico Madrid - Sevilla (CANLI)
La Liga'nın 27. hafta mücadelesinde Atletico Madrid ile Sevilla karşı karşıya geliyor. İspanya'nın iki güçlü ekibinin mücadelesini haberimizden şifresiz ve canlı olarak izleyebilirsiniz.
İspanya Futbol Ligi La Liga'nın 27. haftasında Atletico Madrid, güçlü rakibi Sevilla'yı konuk ediyor.
Ligde 44 puanla 5. sırada bulunan Madrid temsilcisi, 46 puanla 3. durumdaki Sevilla'yı Wanda Metropolitano Stadı'nda ağırlıyor.
18:00'de başlayan bu kritik mücadeleyi haberimiz içinde yer alan D-Smart Youtube yayınından canlı olarak izleyebilirsiniz.
ATLETİCO MADRİD - SEVİLLA
İLK 11'LER
Atletico Madrid: Oblak, Trippier, Savic, Felipe, Hermoso, Correa, Saul, Llorente, Koke, Joao Felix, Morata
Sevilla: Vaclik, Navas, Carlos, Kounde, Reguilon, Gudelj, Banega, Jordan, Ocampos, Suso, De Jong