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Haberlerİspanya La Liga Haberleri Atletico Madrid - Sevilla (CANLI)
07.03.2020 - 17:48 |

Atletico Madrid - Sevilla (CANLI)

La Liga'nın 27. hafta mücadelesinde Atletico Madrid ile Sevilla karşı karşıya geliyor. İspanya'nın iki güçlü ekibinin mücadelesini haberimizden şifresiz ve canlı olarak izleyebilirsiniz.

Atletico Madrid - Sevilla (CANLI)

İspanya Futbol Ligi La Liga'nın 27. haftasında Atletico Madrid, güçlü rakibi Sevilla'yı konuk ediyor.

Ligde 44 puanla 5. sırada bulunan Madrid temsilcisi, 46 puanla 3. durumdaki Sevilla'yı Wanda Metropolitano Stadı'nda ağırlıyor.

18:00'de başlayan bu kritik mücadeleyi haberimiz içinde yer alan D-Smart Youtube yayınından canlı olarak izleyebilirsiniz. 

ATLETİCO MADRİD - SEVİLLA

 

İLK 11'LER

Atletico Madrid: Oblak, Trippier, Savic, Felipe, Hermoso, Correa, Saul, Llorente, Koke, Joao Felix, Morata

Sevilla: Vaclik, Navas, Carlos, Kounde, Reguilon, Gudelj, Banega, Jordan, Ocampos, Suso, De Jong

Atletico Madrid - Sevilla (CANLI)

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