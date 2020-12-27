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27.12.2020 - 09:56 |

Atletico Madrid'den Hakan Çalhanoğlu bombası

Geçen sezondan bu yana Milan'da harika işler çıkaran gururumuz Hakan Çalhanoğlu devleri peşine taktı.

Atletico Madrid'den Hakan Çalhanoğlu bombası
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İngiliz temsilcisi Manchester United'ın ardından İspanyol ekibi Atletico Madrid'in de 26 yaşındaki orta saha için harekete geçtiği iddia edildi. Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olması nedeniyle Milan'ın da yıldız oyuncuyu bonservissiz göndermemek adına bu kulüplerle Ocak ayında görüşmeye hazır olduğu öne sürüldü. Çalhanoğlu'nun da gelecek tüm teklifleri değerlendireceği ve kariyeri adına en doğru kararı vereceği gelen haberler arasında.

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Atletico Madridden Hakan Çalhanoğlu bombası

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