Atmaca, 6 haftadır galibiyete hasret

Spor Toto Süper Lig'de tarihinin en iyi başlangıcını yapan Çaykur Rizespor son 6 haftada 3 beraberlik 3 mağlubiyet aldı.

Ligin ilk beş haftasında 4 galibiyet 1 mağlubiyetle 12 puan toplayarak 13 yıllık Süper Lig tarihindeki en yüksek puana ulaşan yeşil-mavili ekip daha sonraki 6 maçta kazanamadı. Takımdaki sakatlıkların da çokluğu ile beklentilerden uzaklaşan yeşil-mavililer, 6 haftada 3 beraberlik 3 mağlubiyet ile 3 puan toplayabildi.

Son altı maçın dördünü deplasmanda oynayan, Galatasaray ve Beşiktaş gibi ligin güçlü ekiplerinden beraberlik almayı başaran Karadeniz ekibi, Eskişehirspor'a 4-1, Kardemir Karabükspor'a ise 2-1 mağlup oldu. Kendi sahasında Akhisar Belediyespor ile 0-0 berabere kalan yeşil-mavililer Medical Park Antalyaspor'a ise 2-1 kaybetti.

Çaykur Rizespor'da bir çok futbolcu sakatlığı nedeniyle takımda yerini alamadı. Eren Albayrak, Sezer Özmen sakatlıklarının ardından takıma katılırken takıma 4 gol 3 asist ile katkı yapan Sercan Kaya, 2 gol 2 asistle katkı yapan Florin Cernat, forvet oyuncusu Kweuke, Kağan Söylemezgiller sakatlıkları nedeniyle takımdan uzun süre ayrı kalacak. Bu oyuncuların en erken bir ay sonra sahalara dönmesi bekleniyor. Ligde 11. haftayı 15 puanla geçen Çaykur Rizespor lige verilecek aranın ardından 23 Kasım Cumartesi günü Kayserispor ile kendi sahasında karşılaşacak.

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok fazla eksik oyuncuları olduğunu belirtti. Takımındaki sakat oyunculara dikkati çeken Çalımbay, "Oyunun kaderini değiştirecek oyuncularımızın olmaması ve şans alan arkadaşlarımızın istediğimiz performansı verememelerinin sıkıntısını yaşıyoruz. Özellikle hafta boyunca idmanlarda çalıştığımız pozisyonlarda bireysel hatalar yapıyoruz. Son oynadığımız Kardemir Karabükspor maçında ikinci gol yenmemesi gereken bir goldü" dedi. Lige verilen aranın en çok kendilerine yarayacağını vurgulayan Çalımbay, "Önemli olan sakat arkadaşlarımızın bir an önce takıma dönmesi. Bu arkadaşların takıma dönmesi kadro derinliğimizi yeniden artıracaktır. Ligin ilk 4 haftasındaki kadroyu sakatlıklar nedeniyle oluşturamıyoruz. Sakatlıkların geçmesi ve kadro derinliğinin oluşmasıyla kaybettiğimiz puanları telafi edeceğimize inanıyorum" diye konuştu.