"Atmaca" çıkış peşinde

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Sıkıntılı günlere son vermek için Kasımpaşa maçını kazanmalıyız" dedi.

Çalımbay, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, Kasımpaşa maçında mutlak galibiyet hedeflediklerini belirterek, "Kasımpaşa maçıyla şanssızlıklarımıza artık son vermenin zamanı geldi. Önümüzdeki Kasımpaşa ve Elazığspor karşılaşmaları bizim için çok önemli. Bunun için bu iki karşılaşmayı kayıpsız geçmek istiyoruz" ifadelerini kullandı. Kasımpaşa maçının zor geçeceğini vurgulayan Çalımbay, "Sıkıntılı günleri her takım yaşayabilir. Bizim de aksilikler yaşadığımız günler oldu. Şanssız sakatlıkların ardından şanssız sonuçlar aldık. Taraftarımızın da desteğiyle Kasımpaşa maçında galip gelmek istiyoruz" diye konuştu.

Çalımbay, taraftarların zor günde takımın yanında olacağına inandığını belirterek, şunları ifade etti: "Maçın cuma günü olması bir dezavantaj ama taraftarımızı tribünlere bekliyoruz. Onların desteğiyle bu şansızlığa son vererek bu maçtan üç puan almak istiyoruz. Taraftarlarımızdan ricam bu maç, takımla birlikte bütünleşip en iyi sonuçla ayrılmak için mücadele edelim. Bizim için en büyük güç taraftarımız olacaktır. Bu maç çok önemli. Bunu bilerek taraftarımızın da takımına sahip çıkması gerekiyor. Süper Lig'e yeni çıkan takımlar için ilk iki sene çok önemlidir. Bu iki seneyi atlatmak için çok mücadele etmemiz gerekiyor."

Ligin ikinci yarısında telafisi olmayan maçların oynanacağını ifade eden Çalımbay, "Yaşanan bu kötü gidişte herkes daha hırslı çalışıyor ama futbolda böyle şanssızlıklar olur. Fenerbahçe ve Sivasspor maçlarında çok pozisyon yakaladık fakat değerlendiremedik. Bu hep böyle gidecek değil. Sıkıntılı günlere son vermek için Kasımpaşa maçını kazanmalıyız. Oyuncularım da çok hırslı çalışıyor. İnşallah üç puanı alan taraf biz olacağız" diye konuştu.

Çalımbay, ikinci yarı bambaşka bir Çaykur Rizespor olacağını söyleyerek, "Ligin ikinci yarısı ben ve yönetimde radikal kararlar alacağız. Çaykur Rizespor'a sorumluluklar alarak geldik. Hayatımda hiçbir takımı zor gününde bırakıp bir yere gitmedim, gitmemde. Biz kimseyi yarı yolda bırakmayız. Yönetimle gerekli transfer çalışmalarını yapacağız ve takımımızı ikinci yarıya çok iyi şekilde hazırlayacağız. Benim burada çalışmamın nedeni taraftardır. Biz gelip gideriz, bu takım burada kalır ve bu takıma taraftar sahip çıkmalıdır. Şu ana kadar biten bir transfer yok, çalışmalar devam ediyor" şeklinde konuştu.

Çaykur Rizespor'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları

Spor Toto Süper Lig'de 20 Aralık Cuma sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak Çaykur Rizespor, hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmana tüm futbolcular katıldı.

Sakatlığı devam eden Ozan Papakar ise takımdan ayrı koştu. Yeşil-mavili futbolcular, antrenmanda koşunun ardından kondisyona yönelik çalışma yaptı. Son bölümde üç gruba ayrılan futbolcular, taktik çalışmayla antrenmanı tamamladı. Çalımbay, idman boyunca futbolculara uyarılarda bulundu.

Antrenman öncesi basın mensuplarına açıklama yapan orta saha oyuncusu Ludovic Sylvestre, takım olarak içinde bulundukları sıkıntınan farkında olduklarını belirterek, "Amacımız öncelikle Kasımpaşa maçını ve sonrasındaki Elazığspor maçını kazanmak. Her maçta pozisyon ve gol buluyoruz fakat defans yaparken bazı sıkıntılarımız oluyor. Hep şanssız goller yedik. Bu hafta itibariyle artık şanssızlığımızı kırmak istiyoruz" diye konuştu. Kağan Söylemezgiller ise Kasımpaşa maçına çıkış maçı olarak baktıklarını ifade ederek, "Takım olarak bu maçı kazanmayı çok istiyoruz ve çalışmalarımıza da bu yönde devam ediyoruz. İnşallah bu hafta üç puanı alan taraf biz oluruz" dedi.