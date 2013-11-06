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06.11.2013 - 11:34 |

"Atmaca" gol sorununa çözüm arıyor

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Çalımbay: "Gol yollarında sıkıntımız var. Bunu çözmek zorundayız. Pozisyon yakalıyor ama atamıyoruz"

"Atmaca" gol sorununa çözüm arıyor
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Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Gol yollarında sıkıntımız var. Bunu çözmek zorundayız. Pozisyon yakalayor ama atamıyoruz" dedi.

Çalımbay, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, son haftalarda şanssızlıklar yaşadıklarını, takımda ciddi sakatların olduğunu belirtti.

Kadro açısından sıkıntılı günler geçirdiklerini, bazı oyuncuların beklenen performansı henüz gösteremediğini vurgulayan Çalımbay, "Ciddi eksiklerimiz var. Her mevkinin adamı var ama alternatifimiz yok. Bazı arkadaşlarımız istediğimiz performansı veremiyor. Performansını yükseltmesini istediğimiz arkadaşlar var. Depetris, Uche ve Hurşut artık daha iyi işler yapmak zorunda" diye konuştu.

Kardemir Karabükspor maçında galibiyeti düşünerek oynayacaklarını ifade eden Çalımbay, "Çok zor geçeceğini biliyoruz ama takımın mücadelesinin iyi olacağına inanıyorum. Kardemir Karabükspor maçında sadece mücadele bizi kurtarmıyor. Performansımızı en iyi şekilde sahaya yansıtmamız lazım. İstediğimiz performansı sahaya yansıtırsak galibiyet alabiliriz" ifadelerini kullandı.

Hucüm hattında beklentilerin çok uzağında olduklarını, forvet oyuncularının ligde sadece 2 golü bulunduğunu kaydeden Çalımbay, şöyle devam etti:

Kaleye kadar geliyoruz ama sıkıntımız kale önünde. Ofansta sıkıntılarımız var. Gollere bakıldığında orta sahamızda Sercan ve Tevfik gibi oyuncular golleri atıyor. Gol yolları dışında sıkıntımız yok. Yakaladığımız birçok pozisyonu değerlendiremiyoruz. Medical Park Antalyaspor ve Tarsus İdmanyurdu maçlarında 20-25 pozisyon yakaladık ama değerlendiremedik. Gol yollarında sıkıntıyı çözmek zorundayız. Pozisyon yakalıyor ama atamıyoruz. Bu oyuncu eksikliğinden kaynaklanıyor."

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