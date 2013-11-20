Atmaca, Kayseri maçına final gözüyle bakıyor

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Kayserispor maçı bizim için final ve dönemeç maçı. Son beş haftada kaybedilen puanları telafi etmenin zamanı geldi" dedi.

Çalımbay, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, sakatlıklar nedeniyle son beş haftayı kırılgan bir yapıda geçirdiklerini belirtti. Önemli oyuncuların sakatlık nedeniyle uzun süre takımdan ayrı kaldığını ifade eden Çalımbay, "Cernat, Sercan, Kağan, Kweuke ve Hurşut'tan uzun süre yararlanamadık. Bu süreçte zorlandık. Kötü bir süreç geride kaldı. Milli maçlar nedeniyle verilen arada bir iki arkadaşımız aramıza katıldı.

Kayserispor maçı ile puan kayıplarımızı telafi etmek istiyoruz" diye konuştu. Kayserispor maçının çok önemli olduğunu vurgulayan Çalımbay, şöyle devam etti: "Taraftar iyi günde kötü günde hep yanımızıda oldu. Kayserispor maçı da taraftarımızın maçı olacak. Kayserispor maçını onların desteği ile iyi şekilde bitireceğiz. Bütün şehri maça bekliyoruz çünkü onlara çok ihtiyacımız var. Kayserispor maçı bizim için final ve dönemeç maçı. Son beş haftada kaybedilen puanları telafi etmenin zamanı geldi. Kim oynarsa oynasın herkesin kapasitesinin üzerine çıkması gerekiyor. Bu maç için en önemli olan taraftar. Türbinde bizimle olacaklarına inanıyoruz."

Kayserispor maçını kendi saha ve seyircileri önünde iyi şekilde bitirmek istedikelerini vurgulayan Çalımbay, konuşmasına şöyle devam etti: "Kayserispor ligin en iyi kadrosuna sahip ekiplerinden biri. Kalite açısından çok iyi bir takım. Her takım düşüş yaşayabilir. Bunlar futbolda olan şeyler. Prosinecki'nin istifasının kabul edilmemesi bir güven tazelemedir. Antrenörlerine güven duyduklarını gösteriyor ama bizim için kiminle oynadığımız önemli değil. Kayserispor maçında taraftara ihtiyacımız var. Bütün türbinleri doldurmalarını bekliyoruz."