Atmaca yarın top başı yapacak

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig 2014-2015 sezonunun hazırlıklarına yarın Erzurum'da başlayacak.

Kulüp Basın Sözcüsü Aykut Ferah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, takım olarak yarın öğlen saatlerinde Erzurum Palandöken'de konaklayacakları otelde olacaklarını, akşam saatlerinde teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde sezonun ilk antrenmanını yapacaklarını ifade etti.

Ferah, sağlık kontrollerinin tamamlandığını ifade ederek, "Futbolcular, bir günlük iznin ardından yarın Erzurum palandöken'de toplanarak yeni sezona 'merhaba' diyecek. Dünya Kupası'nda mücadele eden Godfrey Oboabona ve Ousmane Viera ile kadroda düşünmediğimiz Depetris ve izinli olan Hurşut Meriç dışında bütün futbolcular kampa katılacak. 10-26 Temmuz tarihlerindeki ilk kamp dönemi içinde en az 3 hazırlık maçı yapmayı düşünüyoruz. Bunun için planlamamızı yapıyoruz" dedi.

Erzurum kampı sonrası takımın 3 gün izin yapacağını kaydeden Ferah, "Ardından takımımız yurt dışı kampı için 30 Temmuz'da Avusturya'nın Tyrol bölgesine geçerek Seefeld'de kampa girecek. 12 Ağustos'a kadar kamp yapacak ekibimiz için yurt dışı kampı boyunca hazırlık maçları çok önemli. 3 hazırlık maçı şimdiden kesinleşmiş durumda ve arayışlarımız devam ediyor" diye konuştu.