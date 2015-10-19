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HaberlerÇaykur Rizespor Haberleri "Atmacalar" Beşiktaş maçındaki oyundan memnun
19.10.2015 - 13:40 | | Rize (AA)

"Atmacalar" Beşiktaş maçındaki oyundan memnun

Spor Toto Süper Lig'de dün deplasmanda Beşiktaş'a 1-0 yenilen Çaykur Rizespor'un kulüp basın sözcüsü Aykut Ferah, maçta buldukları birçok gol pozisyonundan yararlanamadıklarını, iyi oyunun karşılığında puan alamadıkları için üzgün olduklarını söyledi.

"Atmacalar" Beşiktaş maçındaki oyundan memnun
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Ferah, yaptığı açıklamada, Beşiktaş karşısında maça çok iyi başladıklarını, ilk 15 dakikada net gol pozisyonlarını değerlendiremediklerini belirtti.

Beşiktaş gibi takımlar karşısında çok fazla gol pozisyonuna girmenin zor olduğuna dikkati çeken Aykut Ferah, her şeye rağmen başa baş bir mücadele ortaya koyduklarını, bir anlık dikkatsizlik sonucu sahadan puansız ayrıldıklarını ifade etti.

Ligin iyi top oynayan ekiplerinden ve en fazla gol atan takımlarından birine karşı oynadıklarını kaydeden Ferah, şöyle devam etti:

"Rakibimizin gücünü bilerek oynadık. Maçın geneline bakıldığında Beşiktaş gibi bir takıma karşı asla geri adım atmadık. Oyunun ilk yarısında bulduğumuz çok net fırsatlar vardı. İkinci yarıda ise orta sahada oynayan oyuncularımız sarı kart görmesi orta sahadaki oyun dengemizi düşürdü. Her şeye rağmen mücadelemiz üst düzeydeydi. Beşiktaş karşısında bulduğumuz birçok gol pozisyonundan yararlanamadık. İyi oyunumuzun karşılığında puan alamadığımız için üzgünüz."

Ferah, Beşiktaş maçını unutup bir an önce Akhisar Belediyespor maçına hazırlanmaları gerektiğini sözlerine ekledi.

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