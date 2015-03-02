Atmacalar haftalar sonra kanatlandı

Spor Toto Süper Lig'de sahasında Eskişehirspor'u 3-0 yenen Çaykur Rizespor, bu galibiyetle 10 hafta aradan sonra puan cetvelinde küme düşme hattının üzerine çıkarak taraftarını sevindirdi.

Sezona teknik direktör Mehmet Özdilek'le başlayan yeşil-mavililer, ligde alının başarısız sonuçların ardından 12. haftada 3-0'lık Kardemir Karabükspor mağlubiyeti ile 17. sıraya gerilemişti. Bu maçın ardından "Şifo Mehmet" ile yolları ayıran Atmacalar, teknik direktör Hikmet karaman yönetiminde sezona devam etme kararı almıştı.

Karaman'ın göreve gelmesiyle ligde ve kupada toparlanmaya başlayan yeşil-mavililer, 22. haftada Eskişehirspor'un 3-0 mağlup ederek puanını 21'e yükseltti. Bu sonuçla 15'inci sıraya yükselen Karadeniz temsilcisi, 10 hafta aradan sonra küme düşme hattından çıkmayı başardı.

Hikmet Karaman'ın performansı

Çaykur Rizespor'da, ligin 13. haftasındaki Trabzonspor maçı ile göreve gelen Hikmet Karaman ligde ve kupada takımının başında 16 maçta sahaya çıktı. Karaman yönetiminde, ligde 10 maça çıkan yeşil-mavililer Akhisar Belediyespor, Gençlerbirliği ve Eskişehirspor'u mağlup etti. Torku Konyaspor ve Bursaspor ile berabere kalan Yeşil-mavililer, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor, Mersin İdmanyurdu ve Gaziantepspor'a yenildi.

Karaman yönetiminde yeşil-mavililer ligde 10 maçta 14 gol atarken kalesinde de 14 gol gördü. Çaykur Rizespor, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Karaman yönetiminde çıktığı 6 karşılaşmada 4 galibiyet 2 beraberlik 1 yenilgi aldı. Kupada F grubunu Beşiktaş'ın önünde namağlup lider olarak tamamlayan yeşil-mavililer, tek yenilgisini son 16 turunda Fenerbahçe'ye karşı 4-1 alarak kupaya veda etmişti.

"Artık iyi oyunun yanında iyi sonuçlar da alıyoruz"

Kulüp Basın Sözcüsü Aykut Ferah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Afrika Kupası, sakatlıklar ve beklenmeyen şansızlıkların ligde kendilerine zor günler yaşattığını söyledi. İyi oyun oynamalarına rağmen bunu bir türlü sonuca yansıtamadıklarını ifade eden Ferah, "Son iki haftada iyi oyunumuzu sonuca da yansıtmaya başladık. Son iki haftada topladığımız 4 puan moral olarak ayağa kalkmamızı sağladı. İç sahada 11 maç sonra galip gelerek bir anlamda takımın ve taraftarın üzerindeki olumsuz atmosferi dağıttık. Hem iç sahada kazandık hem de küme düşme potasının üzerine çıkarak stresten uzaklaştık" diye konuştu.

Ferah, ligin bitimine 12 hafta kaldığına vurgu yaparak, "Önümüzde uzun ve yorucu haftalar var ama biz takımımıza güveniyoruz. Artık iyi oyunun yanında iyi sonuçlar da alıyoruz. Son haftalardaki aldığımız puanlar henüz bir başlangıç. Üst sıralara tırmanmak için mutlaka seri galibiyetlere ihtiyacımız var. Ligin sonuna tehlike potasının uzağında girmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.