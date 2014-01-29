Atmaca'nın 13 haftalık galibiyet hasreti

Spor Toto Süper Lig'de 13 maçtır kazanamayan Çaykur Rizespor, 3 Şubat Pazartesi sahasında Trabzonspor ile yapacağı maçı kazanıp, galibiyet özlemini sonladırmak istiyor.

Kulüp Basın Sözcüsü , Aykut Ferah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligin ikinci yarısında oynadıkları Gençlerbirliği maçı ile 13 haftadır kazanamamanın baskısını üzerlerinde taşıdıklarını belirtti.

Alınacak bir galibiyetin takımdaki havayı değiştireceğini ifade eden Ferah, "Çok iyi bir kadroya sahibiz. Ligin ilk yarısında sakaltıkların çok olması oyun planlarımızı bozdu. İkinci yarıda kadromuza katılan arkadaşlarla daha da güç kazandık ama ikinci yarının ilk haftasında Gençlerbiliği maçında da beklentilerin uzağında kaldık. Gelecek haftalarda takımımızın çok daha iyi olacağına inanıyorum" dedi.

Trabzonspor ile zor bir maça çıkacaklarını kaydededen Ferah, şöyle devam etti: "Trabzonspor ligin çok değerli bir ekibi ve komşuluk ilişkileri itibariyle kardeş kulüp, çok yakın dostluklarımız var. Karadeniz derbisi diye tabir edilebilecek aynı kültüre sahip iki komşu kentin zor mücadelesi olacak. Son yıllarda Trabzonspor ve Çaykur Rizespor taraftarları aynı tribünü ortak duygularla paylaşıyor. Bu hafta oynanacak maçta da taraftarlarımız beraber olacak. Karadeniz derbisinde dostluk her şeyden önemli ama kazanmaya çok ihtiyacımız var. Bu maç bizim için yeni bir başlangıç olacak."

Ferah, Trabzonspor Teknik Direktörü Mustafa Akçay'ın annesi Hayriye Akçay'ın vefatı nedeniyle üzüntü duyduklarını ve acısını paylaştıklarını sözlerine ekledi.