Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 7 haftada her maçta gol atmayı başaran tek takım oldu. Yeşil-mavili ekip 7 haftada 13 kez rakip fileleri havalandırdı. Takımın gol yükünü orta saha oyuncuları çekti, forvet oyuncularından ise tek gol vuruşu geldi. Karadeniz temsilcisinde sadece Arjantinli forvet Depetris 1 gol atma başarısı gösterirken, Sercan Kaya 4, Tevfik Köse 3 gol ile takımın en golcü oyuncuları oldu. Yeşil-mavililer iç sahada oynadığı 4 maçta 6 gol atma başarısı gösterirken, deplasmanda 7 gol kaydetti. Karadeniz temsilcisi, söz konusu dönemde en farklı galibiyeti deplasmanda 5-2 yendiği Gaziantepspor karşısında elde etti.

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligde maç ayırımı yapmadıklarını, sadece golü düşündüklerini belirtti. İç saha dış saha ayırımı yapmadan galibiyet icin oynadıklarını ifade eden Çalımbay, "Özellikle büyük takımlara karşı oynarken golü daha fazla düşünmek zorundayız. Büyük takımlara karşı gol atmadan puan alabilme şansınız yok. Hiçbir zaman kapanmayı düşünen bir takım değiliz. Nerede oynarsak oynayalım tek düşüncemiz gol atmak. Bu oyun planı ile sahaya çıkıyoruz" dedi.

Ligde yedi maçın tamamında gol atmayı başarırken altı maçta da gol yediklerini kaydeden Çalımbay, "Yediğimiz gollerde elbette bireysel hatalar dikkat çekiyor. Takım savunmasında oyuncularımızın bireysel hatalardan dolayı kalemizde gol görüyoruz. Geç ve yeni kurulan bir takım olmamızdan dolayı bu tür hatalar olabiliyor. Her geçen hafta, birlikte oynadıkça takım oyunumuz daha da gelişecek" diye konuştu. Forvetlerin gol yükünü çekemediğini belirten Çalımbay, şöyle devam etti.

"Santrfor oynayan Depetris'in bir golü var. Onun dışında Uche'nin, Kweuke'nin, Ozan Papaker'in golü bulunmuyor. Gol atan oyuncularımız daha çok orta saha ve kanatlarda görev yapan oyuncular. Yaşadığımız şansızlıklar bunda etkili oldu. Uche 6 ay sonra futbola geri döndü. Kweuke, cezası nedeniyle uzun sure forma giyemedi. Depetris sakatlandı ve aramıza tam anlamıyla ne zaman katılacağı belli değil. Özellikle Kweuke daha iyi duruma geldikçe gol yükünü üstlenecektir. Milli maç nedeniyle lige verilen ara bizim için faydalı olacak. Bu sürede yapacağımız hazırlık maçları ile takım oyununu daha da geliştirmeyi hedefliyoruz."