"Atom karınca" kendisiyle yarışıyor

Spor Toto Süper Lig'de üçüncü kez Çaykur Rizespor'un başında görev yapan teknik direktör Rıza Çalımbay, geride kalan 6 haftada 13 puan toplayarak hem kendisinin hem de yeşil-mavili ekibin en iyi lig başlangıcını yaptı.

Çalımbay, yeşil-mavili ekipte, Süper Lig'de görev yaptığı daha önceki dönemlerde 2004-2005 sezonunda 6 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile 11 puan toplamış, o dönemde yeşil-mavili ekibin lig tarihindeki en iyi başlangıcını yapmıştı. O sezon 10 gol atma başarısı gösteren Karadeniz temsilcisi kalesinde 5 gol görmüştü.

2006-2007 sezonunda kötü gidişin ardından ikinci yarıda göreve getirilen Çalımbay, ikinci yarının ilk 6 haftasında 2 galibiyet 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet ile 7 puan toplamış, yeşil-mavili ekip daha sonraki haftalarda elde ettiği puanlarla ligde kalmayı başarmıştı.

Çaykur Rizespor, bu sezon 5 yıl aranın ardından yeniden yükseldiği Süper Lig'de, Çalımbay üçüncü kez göreve getirilirken geride kalan 6 haftada sadece deplasmanda Trabzonspor'a yenildi. Gençlerbirliği, Kayseri Erciyesspor ve Bursaspor'u sahasında, deplasmanda Gaziantepspor'u yenen, Galatasaray ile berabere kalan yeşil-mavili ekip 6 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile 13 puan toplamayı başardı. Bu maçlarda 12 gol atan Karadeniz temsilcisi, kalesinde 7 gol gördü. 6. haftanın ardından 15 puanlı lider Fenerbahçe'nin ardından 13 puanla ikinci sırada kendine yer bulan Çaykur Rizespor, 13 yıllık lig tarihindeki en iyi başlangıcı yaptı. Yeşil-mavili ekip lig tarihinde en iyi başlangıcını yine Çalımbay ile 2004-2005 sezonunda 6 maçta 11 puan toplayarak yapmıştı.

"Göreve hiçbir zaman 'yok' demedi"

Kulüp Başkanvekili Halim Mete, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Rıza Çalımbay'ın Çaykur Rizespor tarihinde önemli işlere imza attığını belirterek, "5 yıl aranın ardından yeniden Süper Lig'de mücadele ediyoruz. Rıza hocamız üçüncü kez bizimle çalışmayı kabul etti. Rıza hocamız camia ve taraftar ile bütünleşen çok değerli bir isim. Görev aldığı dönemlerde hep pozitif katkı sağladı. Göreve çağırdığımız hiçbir zaman 'yok' demedi. En zor zamanda bizimle birlikte elini taşın altına soktu" dedi.

Süper Lig'e yeni yükselen bir ekibi devralmanın kolay olmadığını ifade eden Mete, "Takıma çok sayıda yeni oyuncu katıldı. Transfer biraz sabır isteyen iş. Bir çok kulüpten geç transfer yapmamıza rağmen hocamız mesaisinin büyük bölümünü kulübe ve takımın dayanışmasına ayırdı. Hocamızın sezon başındaki planlamasına bağlı kalarak iyi işler yaptık. Lige başladığımızda da bunun meyvelerini aldık. Hocamız iyi bir ekip ruhu oluşturdu" diye konuştu.

"Sezonun başında olduğumuzun bilincindeyiz"

Başarıların mutluluk verici olduğunu ama geleceğin sağlam temeller üzerine inşa edilebileceğini kaydeden Mete, şöyle devam etti: "Başarı mutluluğu getiriyor ama daha sezonun başında olduğumuzun bilincindeyiz. Bu ligin yazı var kışı var, çamuru var karı var, sakatlığı, cezası var. Geriye kalan 28 haftada hiç el değmemiş 84 puan var. Yere sağlam basmak ve çok çalışmak zorundayız. Lig her geçen hafta daha da zorlaşıyor. Uzun bir aranın ardından ilk sezonumuz olduğu için işimiz hiç kolay değil ama hocamızın bu zorlukları ekibi ile birlikte aşacağına yürekten inanıyoruz. Taraftar ve yönetime düşen sabırla bu takıma sahip çıkmak. Karda kışta kaybettiğimiz dönemler olacak. O zaman takıma desteğimizi hissetirebilirsek geleceği daha sağlam temeller üzerine kuracağımıza inanıyorum."