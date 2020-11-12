Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) tarafından düzenlenen ATP Sezon Sonu Finalleri'nde gruplar belli oldu.

İngiltere'nin başkenti Londra'daki O2 Arena'da oynanacak sert kort turnuvasında, Novak Djokovic, Daniil Medvedev, Alexander Zverev ve Diego Schwartzman "Tokyo 1970" grubunda mücadele edecek.

Rafael Nadal, Dominic Thiem, Stefanos Tsitsipas ve Andrey Rublev ise "Londra 2020" grubunda yer alacak.

İlk kez 1970'te düzenlenen, 2000 yılından bu yana da erkekler dünya sıralamasının ilk 8 basamağındaki tenisçileri karşı karşıya getiren turnuva, 15-22 Kasım tarihlerinde yapılacak.