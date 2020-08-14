MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerTenis Haberleri ATP Sezon Sonu Turnuvası seyircisiz olacak!
14.08.2020 - 19:57 | | AA

ATP Sezon Sonu Turnuvası seyircisiz olacak!

Teniste ATP Sezon Sonu Turnuvası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle seyircisiz yapılacak.

ATP Sezon Sonu Turnuvası seyircisiz olacak!
ABONE OL

Teniste ATP Sezon Sonu Turnuvası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle seyircisiz yapılacak. 

Turnuvanın sitesinde yer alan açıklamada, en iyi sekiz tenisçinin şampiyonluk mücadelesi verdiği organizasyonun bu yıl salgın nedeniyle seyircisiz oynanacağı kaydedildi. 

Gelecek yıldan itibaren Torino'nun ev sahipliği yapacağı turnuva, 15-22 Kasım tarihlerinde İngiltere'nin başkenti Londra'da son kez düzenlenecek. 

Novak Djokovic, Rafael Nadal ve Dominic Thiem, halihazırda turnuvaya katılmaya hak kazandı.

ATP Sezon Sonu Turnuvası seyircisiz olacak

Sampdoria yeni sezon formalarını tanıttı
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Göztepe, Başakşehirli Soner Aydoğdu'nun sözleşmesini uzattı!
    Göztepe, Başakşehirli Soner Aydoğdu'nun sözleşmesini uzattı!
  2. Erdem Özgenç, Gençlerbirliği'nden ayrıldı! 2 talip birden...
    Erdem Özgenç, Gençlerbirliği'nden ayrıldı! 2 talip birden...
  3. TFF açıkladı, MHK talimatı yürürlüğe girdi! Hakemler...
    TFF açıkladı, MHK talimatı yürürlüğe girdi! Hakemler...
  4. Son dakika | TFF tüm ligleri tescil etti!
    Son dakika | TFF tüm ligleri tescil etti!
  5. MKE Ankaragücü'nden Fenerbahçe'ye harcama limiti desteği
    MKE Ankaragücü'nden Fenerbahçe'ye harcama limiti desteği



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Okan Buruk: "Vedat Muriqi Lazio'da olmayı hak ediyor"

Okan Buruk: "Vedat Muriqi Lazio'da olmayı hak ediyor"

Bakan Kasapoğlu, İstanbul'da yüzme havuzu temel atma törenine katıldı!

Bakan Kasapoğlu, İstanbul'da yüzme havuzu temel atma törenine katıldı!

Transfer haberleri | Kasımpaşa, Fenerbahçe'den Harun Tekin ve Deniz Türüç'e talip

Transfer haberleri | Kasımpaşa, Fenerbahçe'den Harun Tekin ve Deniz Türüç'e talip

Ergin Ataman'ın “Zafere Giden Yol” kitabı tanıtıldı

Ergin Ataman'ın “Zafere Giden Yol” kitabı tanıtıldı

Sıradaki Haber