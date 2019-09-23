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23.09.2019 - 17:30 | | Arzu ERBAŞ/RİZE, (DHA) -

Attamah: Daha çok maç var, moralimizi bozmayacağız

Çaykur Rizesporlu futbolcu Joseph Attamah, sahalarında oynadıkları iki maçta istedikleri sonuçları alamadıklarını belirterek, "Önümüzde daha çok maç var. Moralimizi bozmadan takımımızı sezon sonunda hak ettiği yere getireceğiz" dedi.

Attamah: Daha çok maç var, moralimizi bozmayacağız
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Çaykur Rizespor'un Ganalı ön liberosu Joseph Attamah, lige iyi başladıklarını ancak sahalarında oynadıkları son iki maçta istedikleri sonuçları alamadıklarını söyledi. 25 yaşındaki futbolcu, "İçerideki 2 maçtan sadece 1 puan toplayabildik. Ama bu demek değil ki her şeyi kaybettik. Üzgünüz 2 maçta 1 puan aldığımız için ancak önümüzde çok maç var. Bu takımın daha fazla puan toplayabilmesi için elinde gerekli malzeme de var. Biz oyuncular olarak üzerimize düşeni fazlasıyla yapmaya çalışıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki maçlarda istediğimiz sonuçları yakalayarak bu takımı lig sonunda hak ettiği yere taşımak istiyoruz" dedi.

Cuma günü oynayacakları Başakşehir karşılaşmasını değerlendiren Attamah, "Cuma günü oynayacağımız maça, yaşadığımız puan kayıplarının bizim moralimizi bozmasına izin vermeden çıkacağız. Başakşehir karşısında yapmamız gereken tek şey odaklanıp, iyi bir sonuç çıkarmak. Ligin ilk maçlarında bunu başarmıştık, çok iyi sonuçlar elde etmiştik. Başakşehir karşısında da aynı planla dönmemiz gerektiği inancındayım. Sadece işimize odaklanmamız gerekiyor. Bu iki maçtaki moral bozukluğunun geçici olduğunu kabul etmeliyiz. Takım olarak tek hedefimiz oradan iyidir sonuçta dönmek" diye konuştu.

Başakşehir'den ayrılma konusunda herhangi bir kırgınlığı ve pişmanlığı olmadığını belirten Joseph Attamah, "Kendinize doğru olan kulübü bulmak zorundasınız. Ben bu sezon orada kalsaydım çok fazla forma şansı bulamayacaktım. Fazla futbol oynayabileceğim bir takıma gitmek istedim, bu yüzden de Çaykur Rizespor'a geldim. Herhangi bir kırgınlığım küskünlüğüm yok" ifadelerini kullandı.

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