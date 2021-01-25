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25.01.2021 - 22:28 |

Attila Szalai: "Fenerbahçe Türkiye'nin en başarılı futbol takımı"

Süper Lig'de Kayserispor'u 3-0 mağlup eden Fenerbahçe'de maç sonu yeni transfer Attila Szalai açıklamalarda bulundu.

Attila Szalai: "Fenerbahçe Türkiye'nin en başarılı futbol takımı"
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Fenerbahçe'nin yeni transferi Attila Szalai, Kayserispor maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.

"Bu harika bir statta ilk maçımdı"
"Çok mutluyum. Takım olarak bugün iyi bir oyun ortaya çıkardık, güzel netice aldık. Kişisel olarak da bugün takımın ve galibiyetin bir parçası olmak hoş bir histi. Bu harika bir statta ilk maçımdı, güzel bir sonuç elde ettik. Herkes böyle güzel başlangıçlar hayal eder, umarım biz de böyle devam edeceğiz."

"Fenerbahçe'nin ilgisi sizi mutlu eder"
"Transfer süreci kolay olmadı ama Tanrı'ya şükürler olsun ki buradayım. Fenerbahçe'nin bana olan ilgisini duyduğumda çok mutlu oldum. Fenerbahçe gibi bir takımın ilgisi sizi mutlu eder. Bu rüyanın gerçekleşmesinden ve burada olmaktan dolayı mutluyum, bu büyük kulüple beraber gelecek için sabırsızlanıyorum." 

Attila Szalai: Fenerbahçe Türkiyenin en başarılı futbol takımı

"Herkes Fenerbahçe'nin ne kadar büyük bir kulüp olduğunu biliyor"

 "Oyuna katılma fırsatlarım oldu, belki bazı maçlarda daha çok ikili mücadeleye gireceğim. Ben en iyisini yapmaya çalışıyorum, en iyisini yapmaya gayret gösteriyorum. Kendi açımdan da, takım açısından da mutluyum. Herkes dünyada Fenerbahçe'nin ne kadar büyük bir kulüp olduğunu biliyor. Macaristan'da da bu biliniyor, Türkiye'nin en başarılı futbol takımı."

Transfer sonrası yaşananları anlatan oyuncu; "Geldiğim ilk günden bu yana çok sıcak bir karşılama ile karşılaştım, aile ortamının olduğu bir yere geldiğimi gördüm, ilerleyen günlerde de en iyisini sergilemeye çalışacağım." diyerek sözlerini bitirdi.

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