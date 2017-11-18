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18.11.2017 - 10:27 |

Aubameyang kadro dışı sebebi ortaya çıktı

Aubameyang'ın Stuttgart maçı öncesi kadrodışı kalması Barcelona seyahatine bağlandı. Ama işin aslısonradan ortaya çıktı.

Aubameyang kadro dışı sebebi ortaya çıktı
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Borussia Dortmund'un yıldızı Pierre-Emerick Aubameyang, bu geceki Stuttgart maçı öncesi sürpriz bir şekilde kadrodışı kaldı. Önce Gabonlu golcünün Barcelona seyahatinin ve bu nedenle antrenmana geç kalmasının faturasıyla karşılaştığı öne sürüldü. Ancak bu Aubameyang'ın ilk geç kalışı değildi. Borussia Dortmund'a yakın kaynaklar golcü futbolcu için idmana geç kalmanın olağan olduğunu söylüyordu.

İşin aslı Alman medyasına ancak Cuma günü öğleden sonra yansıdı. Aubameyang, tesislerdeki bir video çekimi yüzünden cezalandırılmıştı.

Borussia Dortmund'un Stuttgart maçı öncesi yaptığı son taktik antrenmanın ardından sahaya bir video ekibi girerek Aubameyang'ın yanına geldi. Serbest stil futbolcu Sean Garnier'in ekibiydi ve Aubameyang'ın da rol aldığı bir video çekilecekti. Ancak Garnier, Dortmund'un ligdeki önemli rakiplerinden Leipzig'in sponsoru olan içecek firmasının sporcusuydu. Hatta çekim ekibi de oradandı.

Diğer bir deyişle, Borussia Dortmund tesislerinde, hem de takımın son taktik idmanı sırasında en önemli rakiplerinden birine çalışan bir video ekibi vardı. Kulüp yönetiminin buna tepkisi sert oldu. Antrenman sahasının mahremiyetinin tüm futbolculara anlatılması adına Aubameyang kadro dışı bırakıldı. (Ntvspor)

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