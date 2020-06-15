Arsenal ile sÃ¶zleÅŸmesi Haziran 2021'de sona erecek Aubameyang, Fransa basÄ±nÄ±na geleceÄŸi hakkÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "HenÃ¼z kulÃ¼pten sÃ¶zleÅŸme teklifi almadÄ±m ama birkaÃ§ ay Ã¶nce bir gÃ¶rÃ¼ÅŸme gerÃ§ekleÅŸtirmiÅŸtik. Bu konuda neden bir geliÅŸme olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± biliyorlar. ArtÄ±k top onlarda. Bu konuda bir karar verecekler. Ne olacaÄŸÄ±nÄ± gÃ¶receÄŸiz." ifadelerini kullandÄ±.

Kariyeriyle ilgili alacaÄŸÄ± kararÄ±n kendisi iÃ§in bir dÃ¶nÃ¼m noktasÄ± olacaÄŸÄ±nÄ± vurgulayan 30 yaÅŸÄ±ndaki golcÃ¼ futbolcu, "DÃ¼rÃ¼st olmak gerekirse zor bir karar olacak ve henÃ¼z ortada net bir durum yok. Her oyuncu kupalar kazanma hayali kurar. Bunu ben de istiyorum. Herkes 'Arsenal'da mÄ± yoksa baÅŸka bir takÄ±mda mÄ± kupa kazanmayÄ± hedefliyorsun?' diye soruyor. DediÄŸim gibi hamle sÄ±rasÄ± kulÃ¼pte. Bunu zaman gÃ¶sterecek. KararÄ±m ne olursa olsun kupalar kazanmak iÃ§in mÃ¼cadele etmeyi sÃ¼rdÃ¼receÄŸim." deÄŸerlendirmesinde bulundu.Â

Almanya'nÄ±n Borussia Dortmund takÄ±mÄ±ndan 2018'de Arsenal'a transfer olan Aubameyang, bu sezon takÄ±mÄ±yla 32 maÃ§a Ã§Ä±ktÄ± ve 20 gol kaydetti.