Aubameyang'ın başı fena dertte! Maçta ortaya çıktı...

Gabon Milli Takımı'nın ve Kuzey Londra ekibi Arsenal'in yıldızı Pierre-Emerick Aubameyang, Premier Lig'de oynanan Leeds United karşısında yıldızlaştığı karşılaşmanın ardından verdiği fotoğraf karesiyle gündeme oturdu.

Soğuk hava nedeniyle taktığı eldiveni maçın sonunda çıkaran futbolcunun sağ elinde siyah sargı bezi olduğu dikkat çekmişti.

Sargının alt bölümünde yeni yaptırdığı dövmesi gözüken futbolcu, maçta attığı 3 golden çok elindeki dövme ile gündeme geldi. İngiltere'de pandemi nedeniyle hükumet tarafından alınan karar neticesinde dövme salonlarının kapalı olmasına rağmen yeni dövme yaptıran futbolcu sosyal medyada büyük tepki topladı.

Yaşananların ardından Arsenal kulübünün sözcülerinden birisi İngiliz The Sun gazetesine açıklamalarda bulundu. Sözcü, "Auba ile konuşup gerçeği kısa zamanda ortaya çıkaracağız" şeklinde konuştu.