09.03.2020 - 22:41 | | AA
Augsburg, Martin Schmidt'in görevine son verdi
Augsburg'da teknik direktÃ¶r Martin Schmidt'in gÃ¶revine son verildi.Â
Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Augsburg'da teknik direktÃ¶r Martin Schmidt'in gÃ¶revine son verildi.Â
Alman kulÃ¼bÃ¼nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, dÃ¼n Bayern MÃ¼nih'e 2-0 yenilen takÄ±mÄ±n son 9 maÃ§ta 7 maÄŸlubiyet almasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan teknik direktÃ¶r Schmidt'in gÃ¶revine son verildiÄŸi belirtildi.
Augsburg KulÃ¼bÃ¼nÃ¼n yÃ¶neticisi Stefan Reuter, takÄ±mÄ±n kÃ¼me dÃ¼ÅŸme tehlikesiyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya olduÄŸunu ifade ederek, son 9 maÃ§ta sadece 4 puan elde edilmesi sebebiyle teknik direktÃ¶r pozisyonunda deÄŸiÅŸiklik yapmak istediklerini kaydetti.Â
Schmidt, geÃ§en yÄ±l nisan ayÄ±nda Augsburg'da gÃ¶reve getirilmiÅŸti.Â
Augsburg, ligde 27 puanla 14. sÄ±rada yer alÄ±yor.
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