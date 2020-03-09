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09.03.2020 - 22:41 | | AA

Augsburg, Martin Schmidt'in görevine son verdi

Augsburg'da teknik direktÃ¶r Martin Schmidt'in gÃ¶revine son verildi.Â

Augsburg, Martin Schmidt'in görevine son verdi

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Augsburg'da teknik direktÃ¶r Martin Schmidt'in gÃ¶revine son verildi.Â 

Alman kulÃ¼bÃ¼nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, dÃ¼n Bayern MÃ¼nih'e 2-0 yenilen takÄ±mÄ±n son 9 maÃ§ta 7 maÄŸlubiyet almasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan teknik direktÃ¶r Schmidt'in gÃ¶revine son verildiÄŸi belirtildi.

Augsburg KulÃ¼bÃ¼nÃ¼n yÃ¶neticisi Stefan Reuter, takÄ±mÄ±n kÃ¼me dÃ¼ÅŸme tehlikesiyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya olduÄŸunu ifade ederek, son 9 maÃ§ta sadece 4 puan elde edilmesi sebebiyle teknik direktÃ¶r pozisyonunda deÄŸiÅŸiklik yapmak istediklerini kaydetti.Â 

Schmidt, geÃ§en yÄ±l nisan ayÄ±nda Augsburg'da gÃ¶reve getirilmiÅŸti.Â 

Augsburg, ligde 27 puanla 14. sÄ±rada yer alÄ±yor.

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