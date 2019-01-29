Avcı: Adebayor'un kadroda olmaması, benim tasarrufum

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup eden Medipol Başakşehir'de teknik direktör Abdullah Avcı, ligin ikinci yarısına Trabzonspor ve Kasımpaşa galibiyetleriyle başlamalarının çok önemli olduğunu söyledi.



Karşılaşma sonrasında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Avcı, "İkinci yarıda ikinci hafta. Ligin iki tane iyi rakibine karşı Trabzonspor ve Kasımpaşa maçlarından 6 puan ile çıkmak son derece değerli." dedi.



Ligin en etkili takımlarından birine karşı mücadele ettiklerini belirten Abdullah Avcı, şöyle konuştu: "Rakibimiz çok yetenekli oyunculara sahip. Deneyimli bir hocaları var. Topa sahip olurken, hücum oynarken, savunma güvenliğini de nasıl alacağımızı çalışmamız gerekiyordu. İlk yarı itibarıyla birinci ve ikinci bölgelerde daha sakin ve durgun, üçüncü bölgede hareketli olmamız gerekiyordu. Bire bir ve ikiye birler önemliydi ve Edin'in golü vardı. İkinci yarıda net pozisyonlara girdik, bunları gol yapamadık. Kasımpaşa bu ligde en fazla pozisyona giren ve gol atan takım. Bir tane pozisyon verdik. İkinci golle beraber oyunu cebimize almış olduk. Clichy fedakarlık yaptı, 1 hafta tedaviden sonra oynadı. Emre hala en fazla mesafe kat eden oyuncularımızdan biri. İki hafta çok değerli galibiyetler, ligin boyu kısaldıkça bunların değeri daha da iyi anlaşılıyor."

Avcı, Arda Turan'ın performansı hakkında ise, "Arda 2 Ocak itibarıyla hiçbir antrenman kaçırmadan devam ediyor. Hazırlık maçları ve Trabzonspor maçıyla süresini uzatarak, sağlıklı ve en iyi şekilde kullanmaya çalışıyoruz. Birkaç mevkide kullanıyoruz. İlk yarıda ne Arda ve ne de Elia'dan faydalanamamıştık. Bizim için Elia ve Arda yeni transfer gibi duruyor." ifadelerini kullandı.



Deneyimli teknik adam maç kadrosunda bulunan ancak forma giymeyen Demba Ba'yla ilgili olarak ise "Demba Ba son 1 ayda parçalı antrenmanlar yaptı. Bugün itibarıyla ihtiyacımız olsaydı son 10-15 dakika kullanabilirdik. Oyun kopunca risk almadık." şeklinde konuştu.



Abdullah Avcı, Emmanuel Adebayor'un maç kadrosunda yer almamasıyla ilgili bir soruya ise "Adebayor'un sakatlığı yok. Takımla beraber çalışıyor. Benim tasarrufum. Demba Ba'nın transfer olması var. Taktiksel oyunda isteklerim ve bunun karşılığında uygun oyuncu profilleri bulunuyor. Bu maçlık benim tasarrufumda olan bir durum." yanıtını verdi.



