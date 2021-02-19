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HaberlerTrabzonspor Haberleri Avcı bu kez düşünceli!
19.02.2021 - 07:00 |

Avcı bu kez düşünceli!

Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında bugün deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak olan Trabzonspor, eksik oyuncu sayısının fazla olmasına rağmen bu maçtan da 3 puanla ayrılarak galibiyet serisini sürdürmek ve zirve yarışında kayıp yaşamadan yoluna devam etmek istiyor.

Avcı bu kez düşünceli!
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Cezalı, sakat ve koronavirüs testi pozitif çıkan oyuncular nedeniyle bu maçta 11 futbolcusundan faydalanamayacak olan Trabzonspor’da Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın, son oynanan Gaziantep FK maçındaki 11’inde mecburi değişiklikler yaparak kalede Uğurcan Çakır’ın yerine Kağan’a, bekte Marlon’un yokluğunda Hüseyin’e, cezalı Nwakaeme’nin yerine ise Afobe’ye forma vermesi bekleniyor. Öte yandan yaşadığı sakatlığının ardından çalışmalara başlayan Abdulkadir Parmak’ın kadroda yer alıp almayacağı yapılacak son kontrollerin ardından netleşecek.

Bu arada bordo-mavililer, bugün Medipol Başakşehir’i yenmesi durumunda son 17 sezondaki en uzun galibiyet serisini yakalamış olacak. Son olarak 2003-04 sezonunda 22 ile 32. haftalar arasında 11 maçlık galibiyet serisine ulaşan Karadeniz ekibi, Başakşehir’i mağlup ederse o döneme biraz daha yaklaşacak.

Avcı bu kez düşünceli

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