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18.02.2021 - 07:00 |

Avcı’nın kozu defans

Trabzonspor’un hocası Abdullah Avcı, Medipol Başakşehir maçı öncesi takımdaki 10 eksiğin sıkıntısını yaşasa da Edgar-Hugo ikilisinin uyumuna güveniyor. Deneyimli stoperler üst düzey istatistikleri ile dikkat çekiyor.

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ERKAN AYRAÇ

Trabzonspor’da artan vaka sayısı, sakatlar ve kart cezalısı Nwakaeme’nin Başakşehir maçında forma giyemeyecek olması Teknik Direktör Abdullah Avcı’yı kara kara düşündürüyor.

Nwakaeme’nin yokluğunda Bakasetas ve Ekuban’a daha fazla sorumluluk vermeyi düşünen tecrübeli çalıştırıcının en güvendiği bölge ise defans hattı. Geçen sezonun aksine Edgar Ie ve Vitor Hugo ikilisiyle geri hattı sağlama alan bordo-mavili takımda ikilinin uyumu herkesin dikkatini çekmeyi başardı.

Hugo’dan iki gol

Özellikle geçen sezon yabancı kontenjanı nedeniyle Feyenoord’a kiralanan Edgar Ie fırtına gibi bir dönüş yaptı. Süper Lig’deki 24 maçta forma giyen Portekizli futbolcunun başarılı performansı rakamlarına da yansıdı. Bordo-mavili futbolcu ligde %91 pas isabetiyle oynarken, maç başına 0,9 top, 1 hava topu, %58 ikili mücadele kazanma ortalamalarını yakaladı.

Stoper ikilisinin diğer ismi ise Vitor Hugo oldu. Sezon başında gelişinin ardından uyum sorununu çabuk atlatan tecrübeli oyuncu, takıma 5. haftada katılırken, sadece iki karşılaşmayı sakatlığı nedeniyle kaçırdı. Hugo, Edgar’ın aksine şans bulduğu 17 maçta 2 golle skor katsını da vermeyi başardı. Bordo-mavili oyuncu ayrıca %85 pas isabetiyle görev yaparken, maç başına 0,6 top, 2,9 hava topu, %58 ikili mücadele kazanma ortalamalarıyla alkışı kaptı.

Avcı’nın kozu defans

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