Avni Yıldırım: Ülkeme altın kemer ile kemer ile dönmeyi çok istiyorum

Miami Hard Rock Stadyumu’nda 28 Şubat Pazar günü sabah yapılacak ve Türkiye’de S Sport Plus’tan canlı yayınlanacak dünya şampiyonluk maçı öncesinde Avni Yıldırım iddiasını bir kez daha yineliyor. Kariyerinin en zorlu maçına hazırlanan, geçtiğimiz günlerde antrenörü Joel Diaz ile basına özel açıklamalarda bulunan Avni Yıldırım’ın hazırlık süreci maça sayılı günler kala devam ediyor. Daha önce profesyonel seviyede hiçbir Türk boksörün başaramadığı WBC – WBA Dünya Orta Sıklet Unvan maçına çıkarak tüm dünyada adını elitler listesine yazdıracak olan Avni Yıldırım’ın hedefi, zorlu rakibi Canelo’yu yenerek altın kemerin sahibi olmak.



“Bu Zorlu Günlerde Ülkeme Altın Kemer ile Dönmeyi Çok İstiyorum”

Yılın maçına iddialı bir şekilde hazırlandığını ve şampiyonluğa yürüdüğünü ifade eden Yıldırım: “Bir Türk şampiyon görmek istemiyorlar, bunun için sahada mağlup olsalar da ring dışında haksız yollarla galip geliyorlar. Bu ülkenin öz evladı olarak ve ülkemin de desteğini alarak başarmayı, özellikle ekstra zorlukların yaşandığı bugünlerde ülkeme altın kemer ile dönmeyi çok istiyorum. Bunun için ne gerekiyorsa yapacağım.”



Joel Diaz: “Avni Tüm Dünyayı Şaşırtabilir, Canelo’yu Zorlu Bir Maç Bekliyor”

Avni Yıldırım’ın antrenörü Joel Diaz:“ Avni zeki, çalışkan, başarılı, azimli, başarıya odaklı ve öğrenme kabiliyeti yüksek olan bir sporcu. Çalışmaya başladığımız ilk günden bugüne çok ciddi gelişmeler kaydetti. Sakatlıkları vardı ama şu an formu gayet iyi. Ben bir antrenör olarak sporcumu bu büyük maça en iyi şekilde hazırlamakla yükümlüyüm ve tüm samimiyetimle söylemeliyim ki Canelo’yu zorlu bir maç bekliyor.” dedi.



Yıldırım: “Son Maçta Hakkım Yendi, Bu Maça Kazanmak İçin Çıkacağım!”

Türk profesyonel boks tarihinin en büyük maçı olan Avni Yıldırım vs. Canelo karşılaşması Türkiye’de ve dünyada MMA severler tarafından heyecanla beklenirken, Yıldırım: “Rakibim ne kadar zorlu olursa olsun, ringe kazanmak için çıkacağım. Bundan önceki son maçı kazanmama rağmen hakkım yendi, galibiyet rakibe verildi. Ringde yendim, jüriye yenildim. Yani sadece ringin içinde değil, ring dışında da mücadele veriyorum. Ama ne olursa olsun pes etmeden, kazanmak için dövüşmeye devam edeceğim.” dedi.



Maçı 18.000 Kişi İzleyecek!

Dünya basınında büyük ses getiren maç 80.000 kişilik stadyumda gerçekleşecek, pandemi nedeniyle maçı 18.000 kişi izleyecek. Bilet fiyatları ise dudak uçuklatıyor. Yılın boks maçını izlemek isteyen MMA severler 8 bin ABD dolarını gözden çıkarttı.



Avni Yıldırım 1 Milyon Dolar’ın Üzerinde Kazanacak!

Yılın maçı için Avni Yıldırım organizasyondan 1 Milyon Dolar’ın üzerinde kazanç elde edecek, maçı kazanırsa kazancı hem maddi, hem manevi yönden kat kat artacak. Dünyanın en iyi boksörlerinden olan Canelo ise 35 Milyon Dolar alacak. Nefes kesen mücadele için sabırsız bekleyiş devam ediyor.



Dünyanın Beklediği Maça Sayılı Günler Kaldı

Avni Yıldırım 27 Şubat Pazar günü (saat farkı sebebiyle Türkiye’de 28 Şubat) Miami Hard Rock Stadyumu’nda boks dünyasının en büyük yıldızı Canelo’ya karşı ringe çıkacak. S Sport Plus’ta canlı olarak izlenebilecek yılın maçı S Sport Plus’ın çoklu ekran teknolojisi ile cepten, tabletten, bilgisayar ve televizyondan da izlenebilecek.