Avrupa’da kritik gece

UEFA Avrupa Ligi’nde ülkemizi temsil eden Osmanlıspor ve Atiker Konyaspor bugün zorlu sınavlara çıkacak.

L Grubu’nda 7 puanla liderlik koltuğunda oturan Başkent ekibi, Steaua Bükreş’e konuk olacak. Mustafa Akçay’ın ekibinde sakatlığı bulunan Umar’ın yerine Delarge’ın forma giymesi bekleniyor.

H Grubu’nda 1 puanla son basamakta olan Atiker Konyaspor ise son kozunu Ukrayna deplasmanında oynayacak. Yeşil-beyazlı takım, 4’te 4 yapan ve 12 puanla grubun zirvesinde bulunan Shakhtar Donetsk’i mağlup edemezse iddiasını kaybedecek.