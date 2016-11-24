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24.11.2016 - 02:30 |

Avrupa’da kritik gece

UEFA Avrupa Ligi’nde ülkemizi temsil eden Osmanlıspor ve Atiker Konyaspor bugün zorlu sınavlara çıkacak.

Avrupa’da kritik gece
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UEFA Avrupa Ligi’nde ülkemizi temsil eden Osmanlıspor ve Atiker Konyaspor bugün zorlu sınavlara çıkacak.

L Grubu’nda 7 puanla liderlik koltuğunda oturan Başkent ekibi, Steaua Bükreş’e konuk olacak. Mustafa Akçay’ın ekibinde sakatlığı bulunan Umar’ın yerine Delarge’ın forma giymesi bekleniyor.

H Grubu’nda 1 puanla son basamakta olan Atiker Konyaspor ise son kozunu Ukrayna deplasmanında oynayacak. Yeşil-beyazlı takım, 4’te 4 yapan ve 12 puanla grubun zirvesinde bulunan Shakhtar Donetsk’i mağlup edemezse iddiasını kaybedecek.

Avrupa’da kritik gece

Avrupa’da kritik gece

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