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06.09.2017 - 12:01 | | AA

Avrupa elemeleri play-off kurası 17 Ekim'de

2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde play-off maçlarının kura çekimi, 17 Ekim'de gerçekleştirilecek.

Avrupa elemeleri play-off kurası 17 Ekim'de
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Türkiye'nin de yer aldığı elemelerin play-off kurası, İsviçre'nin Zürih kentinde 17 Ekim Salı günü TSİ 15.00'te çekilecek.

Takımlar, kura çekiminde FIFA'nın 16 Ekim'de açıklayacağı dünya sıralamasına göre iki torbaya ayrılacak. Açıklanacak klasmanda, en iyi sıralamaya sahip 4 ülke, kuraya birinci torbadan dahil olacak.

Elemelerde 9 grubu ilk sırada tamamlayacak takımlar, Rusya'da düzenlenecek Dünya Kupası'na doğrudan katılma hakkı kazanacak. Gruplarda en iyi ikinciler arasına giren 8 takım ise play-off maçlarına çıkacak. Kasım ayının ikinci haftasında çift maç üzerinden oynanacak play-off turundan galip ayrılan 4 ekip daha Dünya Kupası bileti alacak.

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