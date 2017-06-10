MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Kupası Haberleri Avrupa Elemeleri'nde yarın 9 maç oynanacak
10.06.2017 - 11:19 | | İSTANBUL (AA)

Avrupa Elemeleri'nde yarın 9 maç oynanacak

Elemelerin 6. haftası, yarın 3 grupta oynanacak 9 karşılaşmayla tamamlanacak.

Avrupa Elemeleri'nde yarın 9 maç oynanacak
ABONE OL

2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 6. hafta heyecanı, yarın 3 grupta oynanacak karşılaşmalarla sona erecek.

Rusya'nın ev sahipliği yapacağı FIFA Dünya Kupası'na Avrupa kıtasından katılacak 13 takımın belli olacağı elemelerde yarın D, G ve I gruplarında 9 maç yapılacak.

I Grubu'nda yer alan A Milli Takım, deplasmanda Kosova ile karşılaşacak. TSİ 21.45'te başlayacak karşılaşma, TV8'den yayınlanacak.

Gruplarda yarın oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:

D Grubu: (TSİ 19.00) Moldova - Gürcistan
(TSİ 19.00) İrlanda Cumhuriyeti - Avusturya
(TSİ 21.45) Sırbistan - Galler
G Grubu: (TSİ 21.45) İsrail - Arnavutluk
(TSİ 21.45) İtalya - Liechtenstein
(TSİ 21.45) Makedonya - İspanya
I Grubu: (TSİ 19.00) Finlandiya - Ukrayna
(TSİ 21.45) İzlanda - Hırvatistan
(TSİ 21.45) Kosova - TÜRKİYE

Rıza Çalımbay hakem hatalarından dert yandı...
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Transfer Haberleri | Jeroen Zoet Kimdir? Hollandalı Jeroen Zoet kaç yaşında?
    Transfer Haberleri | Jeroen Zoet Kimdir? Hollandalı Jeroen Zoet kaç yaşında?
  2. Transfer Haberleri | Lisandro Semedo kimdir? Kaç Yaşında?
    Transfer Haberleri | Lisandro Semedo kimdir? Kaç Yaşında?
  3. Transfer Haberleri | Axel Tuanzebe Kimdir?
    Transfer Haberleri | Axel Tuanzebe Kimdir?
  4. Transfer Haberleri | Florinel Coman kimdir? Romen oyuncu kaç yaşında?
    Transfer Haberleri | Florinel Coman kimdir? Romen oyuncu kaç yaşında?
  5. Transfer Haberleri | Choupo-Moting Kimdir? Kamerunlu oyuncu kaç yaşında?
    Transfer Haberleri | Choupo-Moting Kimdir? Kamerunlu oyuncu kaç yaşında?



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Transfer Haberleri | Kwadwo Asamoah kimdir? Ganalı oyuncu kaç yaşında?

Transfer Haberleri | Kwadwo Asamoah kimdir? Ganalı oyuncu kaç yaşında?

Transfer Haberleri | Salomon Kalou Kimdir?

Transfer Haberleri | Salomon Kalou Kimdir?

TFF ile Kulüpler Birliği Vakfının toplantısı sona erdi

TFF ile Kulüpler Birliği Vakfının toplantısı sona erdi

İtalya’da Miha Zajc analizi

İtalya’da Miha Zajc analizi

Sıradaki Haber