Avrupa Elemeleri'nde yarın 9 maç oynanacak

2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 6. hafta heyecanı, yarın 3 grupta oynanacak karşılaşmalarla sona erecek.



Rusya'nın ev sahipliği yapacağı FIFA Dünya Kupası'na Avrupa kıtasından katılacak 13 takımın belli olacağı elemelerde yarın D, G ve I gruplarında 9 maç yapılacak.



I Grubu'nda yer alan A Milli Takım, deplasmanda Kosova ile karşılaşacak. TSİ 21.45'te başlayacak karşılaşma, TV8'den yayınlanacak.



Gruplarda yarın oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:

D Grubu: (TSİ 19.00) Moldova - Gürcistan

(TSİ 19.00) İrlanda Cumhuriyeti - Avusturya

(TSİ 21.45) Sırbistan - Galler

G Grubu: (TSİ 21.45) İsrail - Arnavutluk

(TSİ 21.45) İtalya - Liechtenstein

(TSİ 21.45) Makedonya - İspanya

I Grubu: (TSİ 19.00) Finlandiya - Ukrayna

(TSİ 21.45) İzlanda - Hırvatistan

(TSİ 21.45) Kosova - TÜRKİYE