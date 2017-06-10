Avrupa Elemeleri'nde yarın 9 maç oynanacak
Elemelerin 6. haftası, yarın 3 grupta oynanacak 9 karşılaşmayla tamamlanacak.
2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 6. hafta heyecanı, yarın 3 grupta oynanacak karşılaşmalarla sona erecek.
Rusya'nın ev sahipliği yapacağı FIFA Dünya Kupası'na Avrupa kıtasından katılacak 13 takımın belli olacağı elemelerde yarın D, G ve I gruplarında 9 maç yapılacak.
I Grubu'nda yer alan A Milli Takım, deplasmanda Kosova ile karşılaşacak. TSİ 21.45'te başlayacak karşılaşma, TV8'den yayınlanacak.
Gruplarda yarın oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:
D Grubu: (TSİ 19.00) Moldova - Gürcistan
(TSİ 19.00) İrlanda Cumhuriyeti - Avusturya
(TSİ 21.45) Sırbistan - Galler
G Grubu: (TSİ 21.45) İsrail - Arnavutluk
(TSİ 21.45) İtalya - Liechtenstein
(TSİ 21.45) Makedonya - İspanya
I Grubu: (TSİ 19.00) Finlandiya - Ukrayna
(TSİ 21.45) İzlanda - Hırvatistan
(TSİ 21.45) Kosova - TÜRKİYE