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22.08.2020 - 11:16 | | İSTANBUL (AA)

Avrupa futbolunun en büyüğü belli oluyor

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) ile Almanya'nın Bayern Münih takımları yarın karşılaşacak.

Avrupa futbolunun en büyüğü belli oluyor
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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı kupasının finalinde PSG ile Bayern Münih, yarın TSİ 22.00'de Portekiz'in başkenti Lizbon'daki Luz Stadı'nda mücadele edecek. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle seyircisiz oynanacak müsabakayı İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek. Karşılaşma, beIN Sports Haber ve beIN Sports HD 1 kanallarından canlı yayımlanacak.

Avrupa futbolunun en büyüğü belli oluyor

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