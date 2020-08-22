Avrupa futbolunun en büyüğü belli oluyor

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı kupasının finalinde PSG ile Bayern Münih, yarın TSİ 22.00'de Portekiz'in başkenti Lizbon'daki Luz Stadı'nda mücadele edecek. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle seyircisiz oynanacak müsabakayı İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek. Karşılaşma, beIN Sports Haber ve beIN Sports HD 1 kanallarından canlı yayımlanacak.