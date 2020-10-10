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10.10.2020 - 20:59 | | AA

Avrupa ikincisi voleybolcular, Türkiye'ye döndü!

17 Yaş Altı  Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinde Rusya'ya 3-1 yenilerek ikinci olan  Türk Milli Takımı, yurda döndü. Milli voleybolcu Ege Melisa Bükmen şampiyonanın seneye oynanacak  Dünya Şampiyonası için iyi bir hazırlık olduğunu belirtti.

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Karadağ'ın ev sahipliğinde düzenlenen 17 Yaş Altı  Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinde Rusya'ya 3-1 yenilerek ikinci olan  Türk Milli Takımı, yurda döndü. 

Tarifeli uçakla İstanbul Havalimanı'na ulaşan ay-yıldızlı kafile,  pasaport işlemlerinin ardından terminalde bagajlarını teslim aldı.

17 Yaş Altı Kız Milli Takımı Antrenörü Berk İnanç, basın mensuplarına  yaptığı açıklamada, şampiyonadan gümüş madalya ile dönmenin gurur verici olduğunu  söyledi.

İnanç, daha önce de bu jenerasyondan 16 yaş altı takımın Avrupa  Şampiyonu olduğunu anımsatarak, "İki sene üst üste ilk üçün içinde olmak bizim  için önemli. Maçtan önce Sayın Cumhurbaşkanımız görüntülü olarak bize bağlandılar  ve desteklerini de ilettiler. Kendilerine takımım adına çok teşekkür ediyoruz.  Ülkemizde maçların canlı yayınlanması hem voleybol hem de Türk sporu için  mükemmel bir şey. Gerçekten de tüm Türkiye'nin desteğini arkanızda  hissediyorsunuz." diye konuştu.

Avrupa ikincisi voleybolcular, Türkiyeye döndü

Milli voleybolcu Ege Melisa Bükmen ise şampiyonanın seneye oynanacak  Dünya Şampiyonası için iyi bir hazırlık olduğunu belirtti. Bükmen, arkalarında  kendilerini destekleyen milyonlarca insanın olmasının çok güzel olduğunu  kaydederek, "Bu sene maalesef çok taraftar desteği hissedilemedi ama uzaktan da  olsa desteklerini çok güzel hissettirdiler. Bize güven ve umut verdiler."  ifadelerini kullandı.

Özlem Şahin de ikincilik kazanan arkadaşlarıyla ayrı ayrı gurur  duyduğunu, onlara gelecek turnuvalar için güven duyduğunu kaydetti.

Özlem, bütün Türkiye'nin desteklerini hissettiklerini ifade ederek,  "Ayrıca Cumhurbaşkanımıza da bize verdiği destek için çok teşekkür ederiz." diye  konuştu.

 
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