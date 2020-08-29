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29.08.2020 - 10:27 | | İSTANBUL (AA)

Avrupa kadın futbolunun en büyüğü belli oluyor

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi finalinde Almanya'nın Wolfsburg ile Fransa'nın Olympique Lyon takımları yarın karşılaşacak.

Avrupa kadın futbolunun en büyüğü belli oluyor
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Avrupa kadın futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı kupasının finalinde Wolfsburg ile Olympique Lyon, yarın TSİ 21.00'de İspanya'nın San Sebastian kentindeki Anoeta Stadı'nda mücadele edecek.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle seyircisiz oynanacak müsabakayı İsviçreli hakem Esther Staubli yönetecek.

Avrupa kadın futbolunun en büyüğü belli oluyor

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