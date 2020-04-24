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24.04.2020 - 00:35 | | AA

Avrupa kulüplerinden ramazan mesajı! Liverpool

Liverpool, Milan gibi Avrupa'nın önde gelen futbol kulüpleri, sosyal medya hesaplarından Müslümanların ramazan ayını kutladı.

Avrupa kulüplerinden ramazan mesajı! Liverpool

Avrupa'nın önde gelen futbol kulüpleri, sosyal medya hesaplarından Müslümanların ramazan ayını kutladı. 

İngiltere'nin Liverpool Kulübü, "Herkese mübarek bir ramazan diliyoruz." mesajını paylaşırken, Chelsea'nin açıklamasında, "Bu kutsal ayda oruç tutmaya hazırlanan herkesin ramazanı mübarek olsun." ifadesi kullanıldı. 

İtalya'nın Milan Kulübü, mübarek bir ramazan dileyerek, "Siz ve sevdikleriniz için bereketli ve huzurlu bir ay olsun." açıklamasını yaparken, Juventus, Inter ve Roma da ramazanı kutlayan mesajlar paylaştı. 

Almanya temsilcisi Bayern Münih'in mesajında, "Sizlere mübarek bir ramazan diliyoruz." denildi. 

FIFA'nın açıklamasında ise "Dünyadaki bütün Müslüman taraftarların ramazan ayı mübarek olsun." ifadesi kullanıldı.

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