Avrupa kupalarÄ±ndan men edilen Manchester City, CAS'a baÅŸvurdu

CAS'tan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re Manchester City, UEFA'nÄ±n 14 Åžubat'ta kulÃ¼be verdiÄŸi 2020-2021 ile 2021-2022 sezonlarÄ± iÃ§in Avrupa kupalarÄ±ndan men ve 30 milyon avro para cezasÄ±na iliÅŸkin karara itiraz etti

UEFA KulÃ¼p Finansal Kontrol Kurulu tarafÄ±ndan Ä°ngiltere kulÃ¼bÃ¼ne verilen cezanÄ±n, 2012-2016 yÄ±llarÄ±ndaki finansal kurallarÄ± ihlal ettiÄŸi gerekÃ§esiyle uygulandÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klanmÄ±ÅŸtÄ±.





