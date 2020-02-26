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26.02.2020 - 15:34 | | Ä°STANBUL (AA)Â

Avrupa kupalarÄ±ndan men edilen Manchester City, CAS'a baÅŸvurdu

Ä°ngiltere kulÃ¼bÃ¼ Manchester City, UEFA'nÄ±n finansal fair play kurallarÄ±na uyulmadÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle verdiÄŸi iki sezon Avrupa kupalarÄ±ndan men cezasÄ± iÃ§in UluslararasÄ± Spor Tahkim Mahkemesine (CAS) baÅŸvurdu.

Avrupa kupalarÄ±ndan men edilen Manchester City, CAS'a baÅŸvurdu

CAS'tan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re Manchester City, UEFA'nÄ±n 14 Åžubat'ta kulÃ¼be verdiÄŸi 2020-2021 ile 2021-2022 sezonlarÄ± iÃ§in Avrupa kupalarÄ±ndan men ve 30 milyon avro para cezasÄ±na iliÅŸkin karara itiraz etti

UEFA KulÃ¼p Finansal Kontrol Kurulu tarafÄ±ndan Ä°ngiltere kulÃ¼bÃ¼ne verilen cezanÄ±n, 2012-2016 yÄ±llarÄ±ndaki finansal kurallarÄ± ihlal ettiÄŸi gerekÃ§esiyle uygulandÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klanmÄ±ÅŸtÄ±.

Avrupa kupalarÄ±ndan men edilen Manchester City, CASa baÅŸvurdu

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