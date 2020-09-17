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17.09.2020 - 12:02 | | İbrahim ALİOĞLU / İSTANBUL,(DHA)

Avrupa Ligi'nde Görkem Sağlam fırtınası

UEFA Avrupa Ligi 2'nci Eleme Turu karşılaşmasında dün akşam Hollanda ekibi Willem, deplasmanda Lüksemburg temsilcisi Progres Niederkorn'i 5-0'lık skorla mağlup etti.

Avrupa Ligi'nde Görkem Sağlam fırtınası
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UEFA Avrupa Ligi 2'nci Eleme Turu karşılaşmasında dün akşam Hollanda ekibi Willem, deplasmanda Lüksemburg temsilcisi Progres Niederkorn'i 5-0'lık skorla mağlup etti. Willem'in Türk oyuncusu Görkem Sağlam mücadeleyi 1 gol ve 2 asistle tamamladı.

Maçın 29'uncu dakikasında takımının 2'nci golünü kaydeden Sağlam, 46'ncı dakika da Nunnely ve 65'inci dakikada da Ndayishimiye'nin gollerinde asist yaparak yıldızlaştı. Maçın oyuncusu seçilen Sağlam, gösterdiği performansla göz doldurdu.

Avrupa Liginde Görkem Sağlam fırtınası

 

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