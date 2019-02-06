Avrupa’nın devi Mert

CELAL UMUT EREN

Süper Lig’de emin adımlarla şampiyonluğa ilerleyen Medipol Başakşehir’de savunma hattı ve kaleci Mert Günok’un başarısı da etkili oluyor. Galatasaray’ın 8 puan önünde lider olan turuncu-lacivertliler, 20 haftada sadece 10 gol yiyerek de Avrupa çapında bir başarı yakaladı.

Mert’in bu sezon kaleyi Volkan Babacan’dan devraldıktan sonra yakaladığı çıkış takımının başarısında öne çıktı. Bu sezon 20 haftanın tamamında oynayan 29 yaşındaki file bekçisi kalesinde yalnızca 10 gol gördü.

Maç başına 4.1 şut kurtarışına sahip Mert Günok, Avrupa’nın 5 büyük liginde en az gol yiyen kaleci konumunda. Mert’i İngiliz Liverpool’da 15 gol yiyen Alisson takip ediyor.

Tecrübeli file bekçisinin, Avrupa’da geçtiği diğer önemli kaleciler ise şöyle oldu: Ederson (Manchester City-20 gol), Oblak (Atletico Madrid-14 gol), Ter Stegen (Barcelona-23 gol), Bürki (Borussia Dortmund-20 gol), Sommer (Monchengladbach-18 gol), Neuer (B.Münih-23 gol), PSG (Buffon-13 gol), Juventus (Szczesny-15 gol), Handanovic (Inter-16 gol), Reina (Napoli-18 gol)

Geride kalan 20 zorlu maçta yalnızca 10 gol yiyerek, Avrupa’nın 5 büyük ligindeki tüm takımlardan daha iyi bir grafik çizen M. Başakşehir ve kaleci Mert Günok, tarihi bir başarıya doğru emin adımlarla ilerlediğini gösterdi.

Medipol Başakşehir savunması ve kaleci Mert maç başına 0.5 gol yeme başarılarını kalan 14 maçta sürdürmeleri halinde sezonu da 17 golle kapatacak.