Avrupa Reus'un peşinde!

İspanya'nın yüksek tirajlı spor gazeteleri Marca ve El Mundo Deportivo'nun bugünkü manşetlerinde Borussia Dortmund'un Alman yıldızı Marco Reus'la ilgili haberlere yer verildi.

Haberlerde, kulübüyle sözleşmesi 2017'de sonlanacak 25 yaşındaki oyuncunun "Alman futbolunun mücevheri" olarak görüldüğü, Real Madrid, Barcelona, Bayern Münih, Chelsea ve Manchester United gibi Avrupa'nın önemli kulüplerinin transfer listesinde olduğu belirtildi.

Real Madrid'e yakınlığıyla bilinen Marca gazetesi, sözleşmesinde 25 milyon euro karşılığında fesih maddesi bulunan Reus'un bonservisi için Dortmund kulübü ile Real Madrid'in sözlü anlaşmaya vardığını ve Alman futbolcuya sezon başına 10 milyon euroluk bir kontrat önerdiğini ileri sürdü. Madrid temsilcisinin Reus transferinde önündeki en önemli engelin, Jose Mourinho'nun teknik direktörlüğünü yaptığı Chelsea olduğu da ifade edildi.

El Mundo Deportivo gazetesi ise FIFA tarafından 2016'nın ocak ayına kadar transfer yasağı bulunan ve davayı Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) taşıyan Barcelona'nın, buradan alacağı cevaba göre transfer politikasını belirleyeceğini ve yasağın kalkması halinde ilk hedefinin Marco Reus olacağını öne sürdü.

Alman futbolcunun da Barcelona'da oynamak istediği, Katalan temsilcisini düşündüren tek sorunun aynı mevkide Neymar'ın da forma giymesi olduğunu yazdı. Haberde, Bayern Münih'in de Reus'u kadrosuna katmak için büyük çaba harcadığı kaydedildi.

Almanya'nın Borussia Mönchengladbach takımından 2012'de Borrussia Dortmund'a transfer edilen Reus, geçen sezon çıktığı 44 karşılaşmada 23 gol atmıştı. Bu sezon da Dortmund'un önemli oyuncuları arasında yer alan Reus, 10 maçta 5 kez fileleri havalandırmıştı.