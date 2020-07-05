Avrupa'da basketbola Türkiye damgasını vuracak!

CELAL UMUT EREN

Euroleague, Eurocup ve FIBA Şampiyonlar Ligi’ne Türkiye damgasını vuracak. 12 takımlı İspanya’dan sonra en fazla ekip ülkemizden katılacak, tüm kulvarlarda başarı hedefi yüksek olacak

Avrupa basketboluna Türkiye damgasını vurmaya devam ediyor. Kulüpler bazında Avrupa’nın en büyük 3 turnuvası; Euroleague, Eurocup ve FIBA Şampiyonlar Ligi’nde tam 9 takımımız mücadele edecek.

2020-21 sezonunda İspanya’dan sonra Avrupa kupalarına en fazla temsilci gönderen ülke konumunda olacağız. İspanya 12 takımıyla zirvede yer alıyor. Hemen arkasından Türkiye 9 temsilcisiyle ikinci sırada geliyor.

Fransa da benzer şekilde 9 takımla katılacak. İtalya 8, Rusya ve Yunanistan da 6 takımını gönderecek. İsrail 5 takımla izlerken, Almanya ve Litvanya 4’er takımla gidiyor. Belçika 3 takımıyla dikkat çekerken, Sırbistan’dan da şu anda 2 takımın gelmesi bekleniyor.





Avrupa’nın en üst düzey turnuvası Euroleague’de Anadolu Efes ve Fenerbahçe BEKO, ülkemizi temsil edecek. Eurocup’ta ise Bahçeşehir Koleji ve Frutti Extra Bursaspor mücadele verecek.

FIBA Şampiyonlar Ligi’nde de Pınar Karşıyaka, G.Saray Doğa Sigorta, Tofaş, Darüşşafaka Tekfen ve Türk Telekom var.



Avrupa’da ilk 5’teyiz

Bu yıl koronavirüs pandemisi nedeniyle yarım kalan turnuvalarda olası şampiyonluklar kaçmıştı. Özellikle Euroleague’de Anadolu Efes ve Fenerbahçe BEKO’nun final four ile şampiyonluk iddiaları bulunuyordu.

Eurocup, 30 Eylül 2020 tarihinde başlarken, Euroleague de 1 Ekim 2020 tarihinde start alacak. Türkiye aynı zamanda Avrupa ülkeleri sıralamasında ilk 5’te yer alıyor.

İspanya önde

Avrupa kupalarında İspanya’nın etkisi dikkat çekiyor. Euroleague’de başta Barcelona ve Real Madrid olmak üzere 4 takımla yer alan İspanyollar, Eurocup ve Şampiyonlar Ligi’ne de 4’er takım gönderiyor.

Benzer şekilde Fransa da Euroleague’de 1, Eurocup ve Şampiyonlar Ligi’nde 4’er takımıyla toplamda 9 temsilciye sahip.

Bursaspor için bir ilk

Basketbol faaliyetlerine 2014’te yılında başlayan Bursaspor, 6. yıl sonunda Avrupa vizesi almayı başardı. Bu sezon koronavirüs nedeniyle yarıda kalan Süper Lig’de ilk kez boy gösterdi. Yeşil-beyazlılar yeni sezonda ülkemizi Eurocup’ta temsil edecek.

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