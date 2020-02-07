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07.02.2020 - 12:21 | | Celal Umut Eren/Skorer Dış Haberler

Avrupa’da devrim! Belçika ve Hollanda Ligi birleşiyor...

Avrupa’da yeni bir lig hazırlığında ciddi bir süreç başladı. Hollanda ve Belçika’nın birleşerek 18 takımlı bir turnuva oluştuacağı ve Avrupa’nın 5 büyük ligini zorlamak istedikleri bildirildi.

Avrupa’da devrim! Belçika ve Hollanda Ligi birleşiyor...

Avrupa futbolunda ilginç bir karar gündeme geldi. Alman Kicker’ın yaptığı haberde, Hollanda ve Belçika’nın birleşerek ortak bir lig kurma çalışmalarında epey yol ilerlediği bildirildi. Bir süredir gündemde olan bu projenin artık son aşamada olduğu ifade edildi.

Hollanda ve Belçika’nın birleşerek 18 takımlı bir lig kuracağı belirtildi. Böyleyece tv gelirlerinin 400 milyon euroya yükseleceği ve daha birçok gelir kaleminin artacağı hesaplandı. Şu anda bu liglerde sezonluk 80 milyon euroluk bir tv geliri var.

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