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06.09.2016 - 00:14 | | İSTANBUL (AA)

Avrupa'da gecenin sonuçları!

2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 3 grupta 9 maç oynandı. Sonuçlar şöyle...

Avrupa'da gecenin sonuçları!
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2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 3 grupta 9 maç oynandı. Rusya'nın ev sahipliği yapacağı 2018 Dünya Kupası'na katılacak 13 takımın belirleneceği elemelerde D, G ve I gruplarında 9 müsabaka yapıldı.

Türkiye'nin, deplasmanda Hırvatistan ile oynadığı maç 1-1 eşitlikle tamamlanırken, ilk resmi maçına çıkan Kosova, deplasmanda Finlandiya ile 1-1 berabere kalarak tarihi bir puan aldı. İspanya ise Liechtenstein'ı 8-0 yenerek gecenin en farklı skoruna imza attı.

Türk Hakem Hüseyin Göçek'in yönettiği Arnavutluk-Makedonya maçı 77. dakikada yağmur nedeniyle 1-1 devam ederken yarıda kaldı.

Gruplarda yapılan ilk karşılaşmalarda alınan skorlar şöyle:

D Grubu
Gürcistan - Avusturya: 1-2
Sırbistan - İrlanda Cumhuriyeti: 2-2
Galler - Moldova: 4-0

G Grubu
Arnavutluk - Makedonya: 1-1 (77. dakikada yarıda kaldı)
İsrail - İtalya: 1-3
İspanya - Liechtenstein: 8-0

I Grubu
Hırvatistan - Türkiye: 1-1
Finlandiya - Kosova: 1-1
Ukrayna - İzlanda: 1-1

2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde yarın (6 Eylül Salı) da 3 grupta 9 maç oynanacak.

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