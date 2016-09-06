Avrupa'da gecenin sonuçları!

2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 3 grupta 9 maç oynandı. Rusya'nın ev sahipliği yapacağı 2018 Dünya Kupası'na katılacak 13 takımın belirleneceği elemelerde D, G ve I gruplarında 9 müsabaka yapıldı.

Türkiye'nin, deplasmanda Hırvatistan ile oynadığı maç 1-1 eşitlikle tamamlanırken, ilk resmi maçına çıkan Kosova, deplasmanda Finlandiya ile 1-1 berabere kalarak tarihi bir puan aldı. İspanya ise Liechtenstein'ı 8-0 yenerek gecenin en farklı skoruna imza attı.

Türk Hakem Hüseyin Göçek'in yönettiği Arnavutluk-Makedonya maçı 77. dakikada yağmur nedeniyle 1-1 devam ederken yarıda kaldı.

Gruplarda yapılan ilk karşılaşmalarda alınan skorlar şöyle:

D Grubu

Gürcistan - Avusturya: 1-2

Sırbistan - İrlanda Cumhuriyeti: 2-2

Galler - Moldova: 4-0

G Grubu

Arnavutluk - Makedonya: 1-1 (77. dakikada yarıda kaldı)

İsrail - İtalya: 1-3

İspanya - Liechtenstein: 8-0

I Grubu

Hırvatistan - Türkiye: 1-1

Finlandiya - Kosova: 1-1

Ukrayna - İzlanda: 1-1

2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde yarın (6 Eylül Salı) da 3 grupta 9 maç oynanacak.