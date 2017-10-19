Avrupa'da kritik gece

UEFA Avrupa Ligi’nde boy gösteren Atiker Konyaspor ile Medipol Başakşehir, bu akşam gruptaki yerleri açısından kritik maçlar oynayacak.

Gruptaki ilk karşılaşmasında Fransa temsilcisi Olympique Marsilya’ya deplasmanda 1-0 yenilen Atiker Konyaspor, ikinci maçında konuk ettiği Portekiz ekibi Vitoria karşısında aldığı 2-1’lik galibiyet sonrasında ikinci üç puanına ulaşmak için çıkacak. Yeşil-beyazlılar ile arasında bir puan fark bulunan lider Salzburg ise Konyaspor’dan alacağı bir yenilgiyle koltuğunu Mustafa Reşit Akçay’ın öğrencilerine bırakabilecek.

Yenilmek yok

Başakşehir ise Almanya’da Hoffenheim deplasmanında ilk galibiyetini almak için ter dökecek. Turuncu-lacivertliler, gruptaki ilk maçında, sahasında Bulgaristan temsilcisi Ludogorets ile 0-0 berabere kaldı. Medipol Başakşehir, ikinci karşılaşmasında ise deplasmanda Braga’ya 2-1 mağlup oldu.

İstanbul ekibi bugün berabere bile kalsa, gruptan çıkma yolunda işini zora sokacak, galibiyet ise ümitlerin gelecek maçlara taşınmasına neden olacak. Yenilgi, Başakşehir’i sonuncu sıraya düşürecek.

- Vitoria Guimaraes’i yenerek taraftarına büyük sevinç yaşatan Konyaspor yine üç puan istiyor.

- Ligde kötü bir sakatlık yaşayan Emre Belözoğlu, bugünkü karşılaşmada takımdaki yerini alamayacak.







