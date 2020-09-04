Basketbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerBasketbol Haberleri Avrupa'da kupa haftaları
04.09.2020 - 07:00 |

Avrupa'da kupa haftaları

Korona günlerinde basketbolu devam ettirebilmek için farklı senaryolar üzerinde duruluyor. FIBA ve Euroleague yönetimlerinin yerel liglerle biran önce görüşme yapması ve farklı seçenekler içinde öne çıkan kupa haftalarını hayata geçirmesi bekleniyor.

Avrupa'da kupa haftaları
ABONE OL
ÜMİT AVCI

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve geçtiğimiz sezon birçok ligin tamamlanmamasına ya da farklı formatlarla bitirilmesine neden olan Kovid-19 salgını bir türlü kontrol edilemediği için basketboldaki bilinmezlikler de sürüyor.

Tüm ülkeler yerel liglerin başlangıç tarihlerini belirlese de uluslararası organizasyonların mevcut şartlarda oynanması zor gözüküyor. Özellikle ülkeler arasındaki uçuş trafiğinin normale dönmemesi ve önlemler kapmasında ülkelerin kendilerine özgü kurallarının bulunması, bazı ülkelerin yurtdışından gelen yabancı vatandaşlara karantina uygulamasını devam ettirmesi, Avrupa Kupaları’nın oynanmasının önündeki en büyük engel olarak gözüküyor.

Euroleague ve FIBA yönetimleri de yaptıkları toplantılarla ortak çözüm üretmeye çalışıyor. Birçok senaryonun konuşulduğu ortamda en çok öne çıkan çözüm ise Avrupa Kupası haftaları.

NBA modeli

Yerel liglerin yönetimleriyle yapılacak görüşmeler sonrasında bu uygulama kabul görürse, lig maçları hem hafta içi hem de hafta sonu oynatılacak. Böylelikle takvim sıkışmasının önüne geçilecek. Ayda bir kez ise 1 haftalık ya da 10 günlük periyotlar Avrupa Kupası haftası olarak belirlenecek, takımlar bir şehirde toplanacak ve iki günde bir maç oynayarak, Euroleague ve diğer Avrupa Kupaları da tamamlanacak.

Böylelikle her hafta yaşanacak yurtdışı seyahat sıkıntılarının önüne geçilecek hem de takımların NBA’de şu anda uygulanmakta olan bubble tarzı bir sistemde seyahat etmeden maçlarını oynaması sağlanacak.

Avrupada kupa haftaları

 

Rossi'den itiraf: Eksik oyuncular nedeniyle başka sistemle oynadık
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. İstanbul'da şölen zamanı
    İstanbul'da şölen zamanı
  2. Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan Elneny itirafı!
    Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan Elneny itirafı!
  3. Avrupa'da kupa haftaları
    Avrupa'da kupa haftaları
  4. Bakan Kasapoğlu: Zirveye oynuyoruz
    Bakan Kasapoğlu: Zirveye oynuyoruz
  5. Şenol Güneş: Takım olarak iyi oynamadık
    Şenol Güneş: Takım olarak iyi oynamadık



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Rossi'den itiraf: Eksik oyuncular nedeniyle başka sistemle oynadık

Rossi'den itiraf: Eksik oyuncular nedeniyle başka sistemle oynadık

Alanyaspor, François Moubandje'yi bir yıllığına kiraladı

Alanyaspor, François Moubandje'yi bir yıllığına kiraladı

Ali Şafak Öztürk: Sinan Gümüş yanlış karar verdi

Ali Şafak Öztürk: Sinan Gümüş yanlış karar verdi

Anadolu Efes-Galatasaray Doğa Sigorta: 88-64

Anadolu Efes-Galatasaray Doğa Sigorta: 88-64

Sıradaki Haber