Avrupa'da kupa haftaları

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve geçtiğimiz sezon birçok ligin tamamlanmamasına ya da farklı formatlarla bitirilmesine neden olan Kovid-19 salgını bir türlü kontrol edilemediği için basketboldaki bilinmezlikler de sürüyor.

Tüm ülkeler yerel liglerin başlangıç tarihlerini belirlese de uluslararası organizasyonların mevcut şartlarda oynanması zor gözüküyor. Özellikle ülkeler arasındaki uçuş trafiğinin normale dönmemesi ve önlemler kapmasında ülkelerin kendilerine özgü kurallarının bulunması, bazı ülkelerin yurtdışından gelen yabancı vatandaşlara karantina uygulamasını devam ettirmesi, Avrupa Kupaları’nın oynanmasının önündeki en büyük engel olarak gözüküyor.

Euroleague ve FIBA yönetimleri de yaptıkları toplantılarla ortak çözüm üretmeye çalışıyor. Birçok senaryonun konuşulduğu ortamda en çok öne çıkan çözüm ise Avrupa Kupası haftaları.

NBA modeli

Yerel liglerin yönetimleriyle yapılacak görüşmeler sonrasında bu uygulama kabul görürse, lig maçları hem hafta içi hem de hafta sonu oynatılacak. Böylelikle takvim sıkışmasının önüne geçilecek. Ayda bir kez ise 1 haftalık ya da 10 günlük periyotlar Avrupa Kupası haftası olarak belirlenecek, takımlar bir şehirde toplanacak ve iki günde bir maç oynayarak, Euroleague ve diğer Avrupa Kupaları da tamamlanacak.

Böylelikle her hafta yaşanacak yurtdışı seyahat sıkıntılarının önüne geçilecek hem de takımların NBA’de şu anda uygulanmakta olan bubble tarzı bir sistemde seyahat etmeden maçlarını oynaması sağlanacak.